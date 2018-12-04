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Пасажири обвалили сервер "Укрзалізниці" через ажіотаж на квитки

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. У зв’язку із збільшенням у 6 разів навантаження на онлайн-систему продажу квитків booking.uz.gov.ua, фахівцями “Укрзалізниці” вживаються заходи для забезпечення коректної роботи сервісу. Про це повідомила прес-служба ПАТ “Укрзалізниця”, передає УНН.

Пасажири обвалили сервер "Укрзалізниці" через ажіотаж на квитки

“Навантаження на сервіс booking.uz.gov.ua зросло у 6 разів. Зокрема, для забезпечення проведення клієнтських платежів „Укрзалізниця“ просить клієнтів з розумінням ставитися до ситуації, що склалася”, — йдеться у повідомленні.

Наразі для стабілізації роботи системи накладено обмеження у 140 сесій за секунду,необхідне, зокрема, для гарантування здійснення операцій клієнтських платежів. Найближчим часом, у міру стабілізації ситуації, обмеження будуть зняті.

“Укрзалізниця”, як і повідомлялося, почала відкривати продаж квитків на поїзди, що відправляються після 20 грудня. На даний момент відкрито продаж квитків на 70% цілорічних поїздів. На решту поїздів продаж буде відкрито найближчим часом.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пасажири “експреса” на Бориспіль стрибали в сніг та бігли аби встигнути в аеропорт

Після реалізації усіх квитків на цілорічні поїзди, “Укрзалізниця” розпочне призначення додаткових поїздів на період новорічних та різдвяних свят.

“Просимо вибачення у пасажирів за тимчасові незручності”, — наголосили в “Укрзалізниці”.

Раніше у Мінінфраструктури розповіли, коли вигідніше купувати квитки на потяг.

Як повідомляв УНН, один з поїздів-експресів, які курсують маршрутом “Залізничний вокзал “Київ” — аеропорт “Бориспіль” і назад, зламався на наступний день після запуску.

Вранці 1 грудня голова “Укрзалізниці” Євген Кравцов через соцмережі намагався запевнити, що "всі пасажири “експресу” на Бориспіль встигли на рейси".

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