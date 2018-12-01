Пасажири “експреса” на Бориспіль стрибали в сніг та бігли аби встигнути в аеропорт

“Експрес до Борисполя застряг по дорозі в аеропорт в перший же день роботи. Пасажири, які безнадійно спізнювались на рейси, вели стрім, а найвідчайдушніші вистрибували з валізами просто в засніженому полі, щоб подолати 5 км до аеропорту по заметах від 20 см”, — написав журналіст Віталій Продивус.

Люди у соцмережах висловлюють обурення і просять пояснити таку ситуацію керівництво “Укрзалізниці”, а зокрема, Євгена Кравцова.

“Треба запитати враження у пасажирів, які застрягли у лісопосадці за 5 км до аеропорту і запізнилися на рейси”, — зазначив користувач Деніс Краско.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, один з поїздів-експресів, які відучора курсують маршрутом “Залізничний вокзал “Київ” — аеропорт “Бориспіль” і назад, уже на другий день після запуску зламався.

Вранці 1 грудня голова “Укрзалізниці” Євген Кравцов через соцмережі закликав усіх, хто поспішає в аеропорт користуватися експресом для того аби уникнути заторів.