Пассажиры "экспресса" на Борисполь прыгали в снег и бежали чтобы успеть в аэропорт
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Пассажиры Kyiv Boryspil Express, курсирующего между Киевом и МА "Борисполь" прыгали в снежные сугробы и бежали чтобы успеть на авиарейсы. Об этом УНН сообщает опираясь на фото обнародованные очевидцами в социальных сетях.
"Экспресс в Борисполь застрял по дороге в аэропорт в первый же день работы. Пассажиры, которые безнадежно опаздывали на рейсы, вели стрим, а самые отчаянные выпрыгивали с чемоданами просто в заснеженном поле, чтобы преодолеть 5 км до аэропорта по сугробам от 20 см", - написал журналист Виталий Продивус.
Люди в соцсетях выражают возмущение и просят объяснить такую ситуацию руководство "Укрзализныци", а в частности, Евгения Кравцова.
"Надо спросить впечатление у пассажиров, которые застряли в лесопосадке за 5 км до аэропорта и опоздали на рейсы", - отметил пользователь Денис Краско.
Напомним, как сообщал УНН, один из поездов-экспрессов, которые со вчерашнего дня курсируют по маршруту "Железнодорожный вокзал "Киев" - аэропорт "Борисполь" и обратно, уже на второй день после запуска сломался.
Утром 1 декабря председатель "Укрзализныци" Евгений Кравцов через соцсети призвал всех, кто спешит в аэропорт пользоваться экспрессом для того чтобы избежать пробок.