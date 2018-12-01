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Kyiv Boryspil Express зламався на другий день роботи

Kyiv Boryspil Express зламався на другий день роботи

Київ • УНН

 • 25382 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Один з поїздів-експресів, які відучора курсують маршрутом "Залізничний вокзал "Київ" - аеропорт "Бориспіль" і назад, уже на другий день після запуску зламався. Про це повідомляють користувачі під дописом "Укрзалізниці" про Kyiv Boryspil Express у соцмережі Facebook, передає УНН.

"Я так розумію, лише учора цей шлях займав 35-40 хвилин, незважаючи на будь-які обставини. Бо, на жаль, 01.12.2018 рейс, який мав прибути в 11:40, ще навіть не доїхав, а вже 12:00. Тому, чесно кажучи, враження не дуже. Потяг зламався! Це успіх", - написав користувач Mykyta Dubyna.

Згодом ще один користувач Andrew Tsup зауважив, що "сьогодні поїзд, який мав відправитись о 12:43, прибув у зчіпці з наступним (поламався) і відправився о 13:12". "Чудесно, новий поїзд зламався на другий день рейсової роботи", - додав він.

Нагадаємо, 31 листопада зранку перший рейс залізничного сполучення за маршрутом "Залізничний вокзал "Київ" - аеропорт "Бориспіль" запустили зі столиці.

За даними "Укрзалізниці", залізничне сполучення між столицею та головними повітряними воротами України функціонуватиме в режимі 24/7. На маршруті між Центральним залізничним вокзалом та аеропортом експрес робитиме зупинку на станції "Дарниця".

Для придбання квитка за готівковий розрахунок будуть організовані дві спеціальні каси на Центральному та Південному вокзалах. Вартість проїзду становитиме 80 грн.

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