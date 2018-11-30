Kyiv Boryspil Express відправився у перший рейс
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Перший рейс залізничного сполучення за маршрутом "Залізничний вокзал "Київ" - аеропорт "Бориспіль" запустили у п'ятницю зі столиці. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані прес-секретаря міністра інфраструктури України Марини Томко.
"Поїхали! Експрес до Борисполя рушив!" - повідомила вона у Facebook.
Про запуск першого рейсу залізничного сполучення за маршрутом з Києва до аеропорту "Бориспіль" повідомив і Президент Петро Порошенко, оприлюднивши відповідне відео.
За даними "Укрзалізниці", залізничне сполучення між столицею та головними повітряними воротами України функціонуватиме в режимі 24/7. На маршруті між Центральним залізничним вокзалом та аеропортом експрес робитиме зупинку на станції "Дарниця".
Для придбання квитка за готівковий розрахунок будуть організовані дві спеціальні каси на Центральному та Південному вокзалах. Вартість проїзду становитиме 80 грн.
Нагадаємо, раніше було оприлюднено розклад Kyiv Boryspil Express.
Як повідомляв УНН, під час реалізації проекту добудовано до існуючої залізничної інфраструктури близько 4 км колії, завершено будівництво естакади через автомобільну дорогу "Київ - Харків" для експресу.