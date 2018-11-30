Kyiv Boryspil Express відправився у перший рейс

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Перший рейс залізничного сполучення за маршрутом "Залізничний вокзал "Київ" - аеропорт "Бориспіль" запустили у п'ятницю зі столиці. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані прес-секретаря міністра інфраструктури України Марини Томко.