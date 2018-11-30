Kyiv Boryspil Express отправился в первый рейс
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Первый рейс железнодорожного сообщения по маршруту "Железнодорожный вокзал "Киев" - аэропорт "Борисполь" запустили в пятницу из столицы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные пресс-секретаря министра инфраструктуры Украины Марины Томко.
"Поехали! Экспресс в Борисполь пошел!" - сообщила она в Facebook.
О запуске первого рейса железнодорожного сообщения по маршруту из Киева в аэропорт "Борисполь" сообщил и Президент Петр Порошенко, обнародовав соответствующее видео.
По данным "Укрзализныци", железнодорожное сообщение между столицей и главными воздушными воротами Украины будет функционировать в режиме 24/7. На маршруте между Центральным железнодорожным вокзалом и аэропортом экспресс будет делать остановку на станции "Дарница".
Для приобретения билета за наличный расчет будут организованы две специальные кассы на Центральном и Южном вокзалах. Стоимость проезда составит 80 грн.
Напомним, ранее было обнародовано расписание Kyiv Boryspil Express.
Как сообщал УНН, во время реализации проекта достроено к существующей железнодорожной инфраструктуры около 4 км пути, завершено строительство эстакады через автомобильную дорогу "Киев - Харьков" для экспресса.