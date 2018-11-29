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Оприлюднено розклад Kyiv Boryspil Express

Оприлюднено розклад Kyiv Boryspil Express

Київ • УНН

 • 10258 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН.  Kyiv Boryspil Express прямуватиме за маршрутом Київ-Пасажирський - Дарниця - Бориспіль-аеропорт. Дорога буде займати приблизно 40 хвилин. Про це УНН повідомили в прес-службі акціонерного товариства "Укрзалізниця". 

З центрального вокзалу рейкобуси будуть відправлятися з 00:08. До 6:00 інтервал відправлення складе приблизно 1 годину. З 6:00 і до 9:58 рейкобуси курсуватимуть кожні 30-40 хвилин. До 17:54 інтервал складе близько 1 години, потім до 21:59 - 20-45 хвилин, останній рейс експресу з вокзалу буде виконуватися о 22:52.

З Борисполя рейкобуси курсуватимуть з 00:48 з інтервалом близько 1 годину до 6:43, потім до 10:50 - з інтервалом 25-45 хвилин, до 18:34 - близько 1 години, до 21:55 - 30-40 хвилин, потім інтервал складе близько 70 і 40 хвилин (останній рейкобус за розкладом о 23:47).

Як повідомляв УНН, завершено будівництво естакади через автомобільну дорогу Київ — Харків для експресу, що курсуватиме між залізною станцією Київ-Пасажирський та Міжнародним аеропорт “Бориспіль”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Поїзд до “Борисполя”: у міністерстві розповіли про ціни на квиток і час у дорозі

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