Оприлюднено розклад Kyiv Boryspil Express

З центрального вокзалу рейкобуси будуть відправлятися з 00:08. До 6:00 інтервал відправлення складе приблизно 1 годину. З 6:00 і до 9:58 рейкобуси курсуватимуть кожні 30-40 хвилин. До 17:54 інтервал складе близько 1 години, потім до 21:59 - 20-45 хвилин, останній рейс експресу з вокзалу буде виконуватися о 22:52.



З Борисполя рейкобуси курсуватимуть з 00:48 з інтервалом близько 1 годину до 6:43, потім до 10:50 - з інтервалом 25-45 хвилин, до 18:34 - близько 1 години, до 21:55 - 30-40 хвилин, потім інтервал складе близько 70 і 40 хвилин (останній рейкобус за розкладом о 23:47).



Як повідомляв УНН, завершено будівництво естакади через автомобільну дорогу Київ — Харків для експресу, що курсуватиме між залізною станцією Київ-Пасажирський та Міжнародним аеропорт “Бориспіль”.



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