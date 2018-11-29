Обнародовано расписание Kyiv Boryspil Express

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 100314 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 106523 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 142123 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 139072 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 133591 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127018 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 166462 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117993 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141571 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145368 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Обнародовано расписание Kyiv Boryspil Express

Обнародовано расписание Kyiv Boryspil Express

Киев  •  УНН

 • 10257 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Kyiv Boryspil Express будет следовать по маршруту Киев-Пассажирский - Дарница - Борисполь-аэропорт. Дорога будет занимать примерно 40 минут. Об этом сообщили УНН в пресс-службе акционерного общества "Укрзализныця".

С центрального вокзала рельсобусы будут отправляться с 00:08. До 6:00 интервал отправления составит примерно 1:00. С 6:00 и до 9:58 рельсобусы будут курсировать каждые 30-40 минут. К 17:54 интервал составит около 1:00, затем в 21:59 - 20-45 минут, последний рейс экспресса с вокзала будет выполняться в 22:52.

Из Борисполя рельсобусы будут курсировать с 00:48 с интервалом около 1:00 до 6:43, затем до 10:50 - с интервалом 25-45 минут, до 18:34 - около 1:00, в 21:55 - 30-40 минут, затем интервал составит около 70 и 40 минут (последний рельсобус по расписанию в 23:47).

Как сообщал УНН, завершено строительство эстакады через автомобильную дорогу Киев - Харьков для экспресса, который будет курсировать между железной станцией Киев-Пассажирский и Международным аэропорт "Борисполь".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Поезд в "Борисполь": в министерстве рассказали о ценах на билет и время в пути

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