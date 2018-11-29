Обнародовано расписание Kyiv Boryspil Express
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Kyiv Boryspil Express будет следовать по маршруту Киев-Пассажирский - Дарница - Борисполь-аэропорт. Дорога будет занимать примерно 40 минут. Об этом сообщили УНН в пресс-службе акционерного общества "Укрзализныця".
С центрального вокзала рельсобусы будут отправляться с 00:08. До 6:00 интервал отправления составит примерно 1:00. С 6:00 и до 9:58 рельсобусы будут курсировать каждые 30-40 минут. К 17:54 интервал составит около 1:00, затем в 21:59 - 20-45 минут, последний рейс экспресса с вокзала будет выполняться в 22:52.
Из Борисполя рельсобусы будут курсировать с 00:48 с интервалом около 1:00 до 6:43, затем до 10:50 - с интервалом 25-45 минут, до 18:34 - около 1:00, в 21:55 - 30-40 минут, затем интервал составит около 70 и 40 минут (последний рельсобус по расписанию в 23:47).
Как сообщал УНН, завершено строительство эстакады через автомобильную дорогу Киев - Харьков для экспресса, который будет курсировать между железной станцией Киев-Пассажирский и Международным аэропорт "Борисполь".
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