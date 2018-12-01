Kyiv Boryspil Express сломался на второй день работы
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Один из поездов-экспрессов, которые со вчерашнего дня курсируют по маршруту "Железнодорожный вокзал "Киев" - аэропорт "Борисполь" и обратно, уже на второй день после запуска сломался. Об этом сообщают пользователи под сообщением "Укрзализныци" о Kyiv Boryspil Express в соцсети Facebook, передает УНН.
"Я так понимаю, только вчера этот путь занимал 35-40 минут, несмотря на любые обстоятельства. Потому что, к сожалению, 01.12.2018 рейс, который должен был прибыть в 11:40, еще даже не доехал, а уже 12:00. Поэтому, честно говоря, впечатления не очень. Поезд сломался! Это успех", - написал пользователь Mykyta Dubyna.
Позже еще один пользователь Andrew Tsup отметил, что "сегодня поезд, который должен был отправиться в 12:43, прибыл в сцепке со следующим (поломался) и отправился в 13:12". "Чудесно, новый поезд сломался на второй день рейсовой работы", - добавил он.
Напомним, 31 ноября утром первый рейс железнодорожного сообщения по маршруту "Железнодорожный вокзал "Киев" - аэропорт "Борисполь" запустили из столицы .
По данным "Укрзализныци", железнодорожное сообщение между столицей и главными воздушными воротами Украины будет функционировать в режиме 24/7. На маршруте между Центральным железнодорожным вокзалом и аэропортом экспресс будет делать остановку на станции "Дарница".
Для приобретения билета за наличный расчет будут организованы две специальные кассы на Центральном и Южном вокзалах. Стоимость проезда составит 80 грн.