“Укрзалізниця” запевняє, що всі пасажири “експресу” на Бориспіль встигли на рейси
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Всі пасажири рейкового автобусу, що курсує між Києвом та МА “Бориспіль” , встигли на свої рейси в аеропорту. Про це повідомив голова ПАТ “Укрзалізниця” Євген Кравцов, пише УНН.
“Щодо ситуації з рейковим автобусом, який зробив вимушену зупинку з технічних причин. Всі пасажири встигли на свої рейси. Одного пасажира переєстрували на завтрашній рейс до Дохи. Укрзалізниця — Ukrzaliznytsia приносить вибачення за незручності. Зараз вже нема затримок у графіку швидкісного сполучення до аеропорту Бориспіль”, — повідомив Кравцов.
У прес-службі “Укрзалізниці” повідомили, що “поїзд 830 сполученням ст. Київ-Пасажирський — ст. Бориспіль-аеропорт о 11.58 на 19 км маршруту попросив допоміжний поїзд”. Допоміжний поїзд був відправлений о 12.00.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пасажири “експреса” на Бориспіль стрибали в сніг та бігли аби встигнути в аеропорт
“Про ситуацію, що склалась було оперативно повідомлено відповідні служби аеропорту „Бориспіль“, щоб забезпечити посадку на рейси пасажирів, що перебували у поїзді”, — повідомили в “Укрзалізниці” та перепросили за ситуацію, що склалася.
Причиною зупинки поїзда стала технічна несправність. “Укрзалізниця” також порадила, зважати на погодні умови та планувати свої поїздки завчасно.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, один з поїздів-експресів, які відучора курсують маршрутом “Залізничний вокзал “Київ” — аеропорт “Бориспіль” і назад, уже на другий день після запуску зламався.
Вранці 1 грудня голова “Укрзалізниці” Євген Кравцов через соцмережі закликав усіх, хто поспішає в аеропорт користуватися експресом для того аби уникнути заторів.