"Укрзализныця" уверяет, что все пассажиры "экспресса" на Борисполь успели на рейсы
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Все пассажиры рельсового автобуса, курсирующего между Киевом и МА "Борисполь", успели на свои рейсы в аэропорту. Об этом сообщил председатель ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов, пишет УНН.
"О ситуации с рельсовым автобусом, который совершил вынужденную остановку по техническим причинам. Все пассажиры успели на свои рейсы. Одного пассажира перерегистрировали на завтрашний рейс в Доху. Укрзализныця приносит извинения за неудобства. Сейчас уже нет задержек в графике скоростного сообщения в аэропорт Борисполь", - сообщил Кравцов.
В пресс-службе "Укрзализныци" сообщили, что "поезд 830 сообщением ст. Киев-Пассажирский - ст. Борисполь-аэропорт в 11.58 на 19 км маршрута попросил вспомогательный поезд". Вспомогательный поезд был отправлен в 12.00.
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"О ситуации, сложившейся было оперативно сообщено в соответствующие службы аэропорта "Борисполь", чтобы обеспечить посадку на рейсы пассажиров, находившихся в поезде", - сообщили в "Укрзализныце" и извинились за сложившуюся ситуация.
Причиной остановки поезда стала техническая неисправность. "Укрзализныця" также посоветовала, учитывать погодные условия и планировать свои поездки заранее.
Напомним, как сообщал УНН, один из поездов-экспрессов, которые со вчерашнего дня курсируют по маршруту "Железнодорожный вокзал" Киев "- аэропорт" Борисполь "и обратно, уже на второй день после запуска сломался.
Утром 1 декабря председатель "Укрзализныци" Евгений Кравцов через соцсети призвал всех, кто спешит в аэропорт пользоваться экспрессом для того чтобы избежать пробок.