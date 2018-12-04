Пассажиры обвалили сервер "Укрзализныци" из-за ажиотажа на билеты
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. В связи с увеличением в 6 раз нагрузки на онлайн-систему продажи билетов booking.uz.gov.ua, специалистами “Укрзализныци” принимаются меры для обеспечения корректной работы сервиса. Об этом сообщила пресс-служба ПАО “Укрзализныця”, передает УНН.
“Нагрузка на сервис booking.uz.gov.ua возросла в 6 раз. В частности, для обеспечения проведения клиентских платежей „Укрзализныця“ просит клиентов с пониманием относиться к сложившейся ситуации”, — говорится в сообщении.
Сейчас для стабилизации работы системы наложено ограничение в 140 сессий в секунду, необходимо, в частности, для обеспечения осуществления операций клиентских платежей. В ближайшее время, по мере стабилизации ситуации, ограничения будут сняты.
“Укрзализныця”, как и сообщалось, начала открывать продажу билетов на поезда, которые отправляются после 20 декабря. На данный момент открыта продажа билетов на 70% круглогодичных поездов. На остальные поезда продажа будет открыта в ближайшее время.
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После реализации всех билетов на круглогодичные поезда, “Укрзализныця” начнет назначения дополнительных поездов на период новогодних и рождественских праздников.
“Просим прощения у пассажиров за временные неудобства”, — отметили в “Укрзализныце”.
Ранее в Мининфраструктуры рассказали, когда выгоднее покупать билеты на поезд.
Как сообщал УНН, один из поездов-экспрессов, курсирующих по маршруту “Железнодорожный вокзал “Киев”- аэропорт “Борисполь” и обратно, сломался на следующий день после запуска.
Утром 1 декабря председатель “Укрзализныци” Евгений Кравцов через соцсети пытался заверить, что “все пассажиры „экспресса“ на Борисполь успели на рейсы”.