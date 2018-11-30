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У Мінінфраструктури розповіли, коли вигідніше купувати квитки на потяг

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Відповідно до тарифного регулювання, найнижча вартість квитків на залізничний транспорт в Україні у вівторок і середу, а найвища – у п’ятницю і неділю, крім того, з 24 грудня по 10 січня діятиме підвищений коефіцієнт вартості квитків. Про це повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури України у відповіді на запит кореспондента УНН.

"Здійснено регулювання по днях тижня: зниження у вівторок та середу на 10%, підвищення у п’ятницю та неділю на 10% та без змін у понеділок, четвер і суботу. При цьому на вартість проїзду впливає дата відправлення поїзда, день тижня, коли відправляється поїзд, категорія поїзда, тип вагона та коефіцієнт фірмовості вагона", - пояснили в міністерстві.

При цьому в Мінінфраструктури додали, що відповідно до наказу "Про затвердження Тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні" від 20 квітня 2018 року, крім того, при обрахуванні вартості квитка застосовуються коефіцієнти гнучкого тарифного регулювання за тринадцятьма календарними періодами року з коефіцієнтами 0,8-1,1.

Так, зокрема, найдорожчі квитки в період з 25 по 31 грудня (коефіцієнт 1,1), в період з 1 по 10 січня квитки стають трохи дешевше (коефіцієнт 1,07), з 11 по 20 січня квитки дешевшають значно (0,95), а з 21 по 31 січня – практично найдешевші (коефіцієнт 0,85). Уже з 1 по 29 лютого коефіцієнт становитиме 0,94. У той же час, наразі (з 1 жовтня по 24 грудня) діє коефіцієнт 0,93, що дозволяє скористатися залізничним транспортом значно дешевше, ніж в передсвятковий період.

Нагадаємо, комунальний транспорт у Києві в новорічну ніч працюватиме на три години довше, а фунікулер буде переведений у цілодобовий режим.

В Україні на новий рік офіційними вихідними днями будуть 30 і 31 грудня 2018 року, а також 1 січня 2019 року.

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