В Мининфраструктуры рассказали, когда выгоднее покупать билеты на поезд

"Осуществлено регулирование по дням недели: снижение во вторник и среду на 10%, повышение в пятницу и воскресенье на 10% и без изменений в понедельник, четверг и субботу. При этом на стоимость проезда влияет дата отправления поезда, день недели, когда отправляется поезд, категория поезда, тип вагона и коэффициент фирменности вагона", - пояснили в министерстве.

При этом в Мининфраструктуры добавили, что в соответствии с приказом "Об утверждении Тарифов на перевозку пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении" от 20 апреля 2018 года, кроме того, при расчете стоимости билета применяются коэффициенты гибкого тарифного регулирования по тринадцати календарным периодам года с коэффициентами 0,8-1,1.

Так, в частности, самые дорогие билеты в период с 25 по 31 декабря (коэффициент 1,1), в период с 1 по 10 января билеты становятся немного дешевле (коэффициент 1,07), с 11 по 20 января билеты дешевеют значительно (0,95 ), а с 21 по 31 января - практически самые дешевые (коэффициент 0,85). Уже с 1 по 29 февраля коэффициент составит 0,94. В то же время, пока (с 1 октября по 24 декабря) действует коэффициент 0,93, что позволяет воспользоваться железнодорожным транспортом значительно дешевле, чем в предпраздничный период.

Напомним, коммунальный транспорт в Киеве в новогоднюю ночь будет работать на три часа дольше, а фуникулер будет переведен в круглосуточном режиме.

В Украине на новый год официальными выходными днями будут 30 и 31 декабря 2018 года, а также 1 января 2019.