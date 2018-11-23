У новорічну ніч громадський транспорт столиці їздитиме довше

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Комунальний транспорт у Києві в новорічну ніч працюватиме на три години довше, а фунікулер буде переведений у цілодобовий режим. Про це під час розширеного засідання колегії Київської міської державної адміністрації нагадав перший заступник директора Департаменту культури КМДА Сергій Анжияк, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.