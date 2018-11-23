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У новорічну ніч громадський транспорт столиці їздитиме довше

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Комунальний транспорт у Києві в новорічну ніч працюватиме на три години довше, а фунікулер буде переведений у цілодобовий режим. Про це під час розширеного засідання колегії Київської міської державної адміністрації нагадав перший заступник директора Департаменту культури КМДА Сергій Анжияк, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.

"19, 23, 24, 25 та 31 грудня, а також 1 та 7 січня планується заборона руху всіх видів транспортних засобів Володимирським проїздом. У зв’язку із цим у суботні, недільні, святкові та неробочі дні планується відкрити дорожній рух вулицею Хрещатик. У маршрути громадського транспорту буде внесено відповідні зміни. У новорічну ніч планується продовжити роботу пасажирського транспорту на три години, фунікулер перевести у цілодобовий режим", – повідомив чиновник.

При цьому у прес-службі столичної мерії кореспонденту УНН повідомили, що наразі КМДА розглядає питання щодо продовження роботи комунального транспорту також і під час святкування католицького Різдва 25 грудня. Детальніше про зміни в графіку роботи транспорту будуть відомі на наступному тижні.

Також прес-служба повідомила, що в суботу, 24 листопада, у центрі міста буде обмежений рух транспорту, оскільки розпочнеться монтаж тимчасових об’єктів, конструкцій та обладнання проекту "Країна північного сяйва" до новорічних свят.

Обмеження діятиме на час підготовки та самого святкування – до 24 січня. Обмеження руху транспорту передбачено уздовж Володимирського проїзду правої смуги у напрямку руху до Михайлівської площі.

Також на цей період буде заборонений рух усіх видів транспорту уздовж Володимирського проїзду (від вулиці Малої Житомирської до Михайлівської площі). Ярмаркові містечка, за інформацією КМДА, розпочнуть роботу із 15 грудня.

Нагадаємо, в Україні на Новий рік офіційними вихідними днями будуть 30 і 31 грудня 2018 року, а також 1 січня 2019 року.

Головне новорічне дерево України урочисто засвітять на Софійській площі 19 грудня о 19:00.

Монтаж головної ялинки на Софійській площі розпочнеться 24 листопада, її висота становитиме 25 метрів.

Відсвяткувати зустріч Нового 2019 року в українських ресторанах можна буде від 500 гривень до 10 тисяч з людини, залежності від рівня закладу.

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