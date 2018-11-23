В новогоднюю ночь общественный транспорт столицы будет ездить дольше

"19, 23, 24, 25 и 31 декабря, а также 1 и 7 января планируется запрет движения всех видов транспортных средств Владимирским проездом. В связи с этим в субботние, воскресные и праздничные дни планируется открыть дорожное движение по улице Крещатик. В маршруты общественного транспорта будут внесены соответствующие изменения. В новогоднюю ночь планируется продолжить работу пассажирского транспорта на 3 часа, фуникулер перевести в круглосуточный режим", - сообщил чиновник.

При этом в пресс-службе столичной мэрии корреспонденту УНН сообщили, что пока КГГА рассматривает вопрос о продлении работы коммунального транспорта также и во время празднования католического Рождества 25 декабря. Подробнее об изменениях в графике работы транспорта будет известно на следующей неделе.

Также пресс-служба сообщила, что в субботу, 24 ноября, в центре города будет ограничено движение транспорта, поскольку начнется монтаж временных объектов, конструкций и оборудования проекта "Страна северного сияния" к новогодним праздникам.

Ограничения будут действовать на время подготовки и самого празднования - до 24 января. Ограничение движения транспорта предусмотрено вдоль Владимирского проезда правой полосы в направлении движения к Михайловской площади.

Также в этот период будет запрещено движение всех видов транспорта вдоль Владимирского проезда (от улицы Малой Житомирской к Михайловской площади). Ярмарочные городки, по информации КГГА, начнут работу с 15 декабря.

Напомним, в Украине на Новый год официальными выходными днями будут 30 и 31 декабря 2018 года, а также 1 января 2019 года.

Главное новогоднее дерево Украины торжественно зажгут на Софийской площади 19 декабря в 19:00.

Монтаж главной елки на Софийской площади начнется 24 ноября, ее высота составит 25 метров.

Отпраздновать встречу Нового 2019 года в украинских ресторанах можно будет от 500 гривен до 10 тысяч с человека, в зависимости от уровня заведения.