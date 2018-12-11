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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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В "Укрпочте" предупредили о "буме" новогодних рассылок

Киев • УНН

 • 10549 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. В предновогодний период сроки стандартной почтовой доставки могут увеличиться из-за значительного объема отправлений. Об этом предупредила ОАО “Укрпочта”, передает УНН.

В "Укрпочте" предупредили о "буме" новогодних рассылок

“Сроки стандартной почтовой доставки могут увеличиться из-за роста объемов почты, пересылаемой в предновогодний и рождественский период. В это время в усиленном режиме работает авиационная инфраструктура (аэропорты, авиалинии, хендлинг компании) и таможенные подразделения Украины и других стран мира, однако их пропускные возможности ограничены”, - говорится в сообщении.

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В то же время, в “Укрпочте” напомнили о возможности экспресс-доставки.

“Для осуществления экспресс доставки товаров из 5 крупнейших городов Украины можно воспользоваться общим решением компаний Укрпочта и DHL Express”, — отмечается в сообщении.

Напомним, 4 декабря пассажиры обвалили сервер “Укрзализныци” из-за ажиотажа на билеты. Также с 5 декабря “Укрзализныця” начала открывать продажу билетов на поезда, которые отправляются после 20 декабря.

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