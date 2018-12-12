Стало відомо, скільки "відпочиватимуть" банки на Новий рік
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Національний банк України повідомив про порядок роботи банківської системи та регламент роботи системи електронних платежів в кінці 2018 - початку 2019 року, передає УНН з посиланням на прес-службу Регулятора.
“30, 31 грудня 2018 року, 1, 5, 6 та 7 січня 2019 року СЕП, система електронної пошти Національного банку України, депозитарій Національного банку України, Система СЕРТИФ, Автоматизована інформаційна система „Реєстр договорів з нерезидентами 2“ не працюватимуть”, — йдеться у повідомленні.
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Національний банк України визначив регламент роботи системи електронних платежів Національного банку України (далі — СЕП) та порядок роботи банківської системи України в період завершення звітного року: 27, 28 грудня 2018 року СЕП працюватиме в режимі продовженого банківського дня — на дві години:
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- 29 грудня 2018 року до 13:00 у СЕП можуть здійснюватися лише платежі між банківськими установами, підпорядкованими одній юридичній особі, а також платежі, спрямовані до НБУ та органів Держказначейства України. Національний банк та органи Державної казначейської служби України можуть здійснювати платежі на адресу всіх учасників СЕП. Банківський день у СЕП закінчується о 15:00.
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- 2 січня 2019 року банки працюватимуть без клієнтів і забезпечуватимуть комплекс робіт, пов’язаних із початком нового звітного року. Міжбанківські перекази коштів через СЕП у цей день не здійснюватимуться.
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- 3, 4 та з 8 січня 2019 року СЕП і банківська система України працюють у звичайному режимі.
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Також у період з 29 грудня 2018 року до 3 січня 2019 року включно діятиме офіційний курс гривні до іноземних валют та банківських металів, розрахований НБУ 28 грудня 2018 року.
Банки мають забезпечити безперебійну роботу банкоматів, підкріплення їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів у святкові дні.
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