НБУ очікує на транш від МВФ до Різдва
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Національний банк України очікує, що новий транш Міжнародного валютного фонду у межах нової програми резервної підтримки надійде упродовж 10 робочих днів до Різдва. Про це голова НБУ Яків Смолій заявив 5 грудня в інтерв'ю Reuters, передає УНН.
"Україна виконала всі підготовчі дії, залишилися лише бюрократичні процедури", – сказав очільник Нацбанку.
Смолій не вказав, на який обсяг траншу він очікує, але сказав, що це допоможе регулятору збільшити валютні резерви до 19,2 мільярда доларів з нинішнього рівня 17,8 мільярда доларів.
Як повідомляв УНН, МВФ підтвердив готовність працювати з Україною за новою програмою Stand-By.
Як повідомляв УНН, Міністерство фінансів України максимально швидко направить Міжнародному валютному фонду для консультацій ухвалений Державний бюджет на 2019 рік.
Нагадаємо, Верховна Рада 23 листопада близько 6 години ранку ухвалила Державний бюджет України на 2019 рік.
Детальніше про показники та дані Державного бюджети України-2019 ви можете прочитати за посиланням.
Після прийняття у другому читанні проекту Державного бюджету на 2019 рік Україна очікує остаточного погодження Радою МВФ нової програми Stand-by (SBA).
МВФ та влада України досягли домовленості щодо економічної політики для нової 14-місячної програми з Україною у форматі SBA на 3,9 млрд дол. США.
У МВФ зазначали, що винесення цього питання на Раду виконавчих директорів очікується після ухвалення парламентом поданого урядом Бюджету-2019 — із урахуванням рекомендацій фахівців МВФ — та збільшення тарифів на газ та теплову енергію для населення — у відповідності до змін на ринку та з продовженням захисту домогосподарств з невисокими доходами.