НБУ ожидает транш от МВФ до Рождества
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Национальный банк Украины ожидает, что новый транш Международного валютного фонда в рамках новой программы резервной поддержки поступит в течение 10 рабочих дней до Рождества. Об этом председатель НБУ Яков Смолий заявил 5 декабря в интервью Reuters, передает УНН.
"Украина выполнила все подготовительные действия, остались только бюрократические процедуры", - сказал глава Нацбанка.
Смолий не указал, какой объем транша он ожидает, но сказал, что это поможет регулятору увеличить валютные резервы до 19,2 миллиарда долларов с нынешнего уровня 17,8 миллиарда долларов.
Как сообщал УНН, МВФ подтвердил готовность работать с Украиной по новой программе Stand-By.
Как сообщал УНН, Министерство финансов Украины максимально быстро направит Международному валютному фонду для консультаций принят Государственный бюджет на 2019 год.
Напомним, Верховная Рада 23 ноября около 6:00 утра приняла Государственный бюджет Украины на 2019 год.
Подробнее о показателях и данные Государственного бюджета Украины-2019 вы можете прочитать по ссылке.
После принятия во втором чтении проекта Государственного бюджета на 2019 Украина ожидает окончательного согласования Советом МВФ новой программы Stand-by (SBA).
МВФ и власти Украины достигли договоренности относительно экономической политики для новой 14-месячной программы с Украиной в формате SBA на 3,9 млрд долл. США.
В МВФ отмечали, что вынесение этого вопроса на Совет исполнительных директоров ожидается после принятия парламентом поданного правительством бюджета-2019 - с учетом рекомендаций специалистов МВФ - и увеличение тарифов на газ и тепловую энергию для населения - в соответствии с изменениями на рынке и с продолжением защиты домохозяйств с невысокими доходами.