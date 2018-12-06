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НБУ ожидает транш от МВФ до Рождества

Киев • УНН

 • 11504 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Национальный банк Украины ожидает, что новый транш Международного валютного фонда в рамках новой программы резервной поддержки поступит в течение 10 рабочих дней до Рождества. Об этом председатель НБУ Яков Смолий заявил 5 декабря в интервью Reuters, передает УНН.

НБУ ожидает транш от МВФ до Рождества

"Украина выполнила все подготовительные действия, остались только бюрократические процедуры", - сказал глава Нацбанка.

Смолий не указал, какой объем транша он ожидает, но сказал, что это поможет регулятору увеличить валютные резервы до 19,2 миллиарда долларов с нынешнего уровня 17,8 миллиарда долларов.

Как сообщал УНН, МВФ подтвердил готовность работать с Украиной по новой программе Stand-By

Как сообщал УНН, Министерство финансов Украины максимально быстро направит Международному валютному фонду для консультаций принят Государственный бюджет на 2019 год.

Напомним, Верховная Рада 23 ноября около 6:00 утра приняла Государственный бюджет Украины на 2019 год.

Подробнее о показателях и данные Государственного бюджета Украины-2019 вы можете прочитать по ссылке.

После принятия во втором чтении проекта Государственного бюджета на 2019 Украина ожидает окончательного согласования Советом МВФ новой программы Stand-by (SBA).

МВФ и власти Украины достигли договоренности относительно экономической политики для новой 14-месячной программы с Украиной в формате SBA на 3,9 млрд долл. США.

В МВФ отмечали, что вынесение этого вопроса на Совет исполнительных директоров ожидается после принятия парламентом поданного правительством бюджета-2019 - с учетом рекомендаций специалистов МВФ - и увеличение тарифов на газ и тепловую энергию для населения - в соответствии с изменениями на рынке и с продолжением защиты домохозяйств с невысокими доходами.

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