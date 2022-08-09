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Адвокаты разыскиваемого Руслана Тарпана могут представлять интересы "россотрудничества", - подозревает эксперт

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 августа. УНН. Адвокаты, защищающие объявленного в розыск бывшего депутата Одесского горсовета Руслана Тарпана, могут отстаивать интересы "россотрудничества" - российского федерального агентства, находящегося под санкциями в Украине. Такое предположение сделал начальник Южного межрегионального отдела УИНП Сергей Гуцалюк, в адрес которого адвокаты Тарпана направили письмо с претензиями, передает УНН.

Цитата

“Ну и об истерии адвокатской конторы “Правовая и экономическая безопасность”(адвокатское объединение LES – ред.). Что это вообще? То есть адвокаты с украинской лицензией открыто выступают от имени человека, ныне скрывающегося от НАБУ? И не защищают его права на отстаивание честного имени, а наоборот – поднимают, в конце концов, вопросы законности средств, затраченных на “реконструкцию” Екатерининской площади в Одессе? Честно говоря, кажется, что речь здесь вообще не о Тарпане. У него достаточно проблем и вопросов к нему, чтобы оставаться в ОАЭ надолго. Здесь вопрос к адвокатам “Правовая и экономическая безопасность”: а не интересы того же “россотрудничества” защищаете вы? Потому что что-то очень подозрительно взялись за этот вопрос в тот момент, когда Президент Зеленский призвал Одесский горсовет решить вопрос с этим памятником (Екатерине II - ред.)”, - сообщил Гуцалюк.

Также начальник Южного межрегионального отдела УИНП обратился лично к Тарпану и призвал его объяснить, «почему, выбирая между Одессой и “русским миром”, тот выбрал последнее».

“Я в ВСУ ныне берегу Украину от “русского мира”, а ты с тремя паспортами (как пишут СМИ) отсиживаешься в Эмиратах. Так что же тебе так напекло голову? Или денег на “реконструкцию площади” хватило, а на хвост для Байрактара не хватает? А может объяснишь, каким образом ты заработал столько денег, чтобы устанавливать памятники, ремонтировать фасады и покрытие площади? (...) Чего ты, выбирая между Одессой и “русским миром”, выбрал последнее?” – спросил Гуцалюк.

Детали

Адвокаты Тарпана направили претензии Гуцалюку, который приводил аргументы в пользу сноса памятника Екатерине II.

Тарпана, мол, возмутили изречения о том, что деньги на памятник были выделены из одного из российских фондов “россотрудничество”, учредителем которого является заместитель председателя совета безопасности рф дмитрий медведев.

По теме

В Украине, на фоне российского вторжения и войны, потребовали сноса в Одессе памятника российской императрице Екатерине II. С таким призывом на сайте президента нужное количество голосов набрали несколько петиций.

Активисты, выступающие “за” снос памятника, считают, что средства на его возведение выделялись из россии через "россотрудничество", в частности, а сам памятник есть "маркером русского мира", потому что он прославляет того, кто "способствовал геноциду украинского и крымскотатарского народов".

В публичной плоскости меценатом и инициатором возведения памятника российской императрице позиционировал себя Руслан Тарпан, который уже несколько лет находится в розыске МВД Украины и заочно арестован одесским судом.

Напомним

Руслан Тарпан имеет претензии не только к критикам памятника Екатерине II, но и к журналистам, освещающим ход его уголовного преследования в Украине.

Так, его адвокаты сейчас пытаются через суд запретить журналистам ИА УНН вспоминать фамилию Тарпана в новостях.
Такие безосновательные иски адвокатов редакция УНН расценивает как попытку давления на независимые медиа.

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