Адвокати розшукуваного Тарпана почали писати претензії критикам пам'ятника Катерині II

Цитата

“Тут мені “прилетіло” від одного з адвокатських об’єднань (адвокатське об'єднання LES – ред.), яке нібито представляє інтереси такого собі персонажа з минулого - Руслана Тарпана. Того самого, що щось там “вимутив” з Глибоководним випуском в море каналізації, а до того – т. зв. “реконструкцією” Катеринінської площі в Одесі. Так ось, нібито (вірніше з тексту запиту адвокатської контори), Тарпана образила моя репліка в інтерв’ю одному з ТБ Южного про те, що “гроші на пам’ятник були виділені з одного з російських фондів “Россотруднічєство”, а не депутата Тарпана”. Ну саме в такому вигляді дійшла “моя цитата” після передруківок з сайту на сайт”, – написав Гуцалюк.

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Він наголосив, що погоджується з усіма своїми словами, сказаними раніше.

“Я в принципі нічого і не заперечую. Не можу тільки зрозуміти, що в цьому зачепило Тарпана? Я дійсно гадаю, що Тарпану, який займався будівництвом в Одесі, а нині переховується від НАБУ в ОАЕ, не дійде в голову те, що під “відновленням” пам’ятника, до якого він, як стверджує через адвокатів, не має відношення “Россотруднічєство” – було встановлення в Одесі маркеру “русского міру”.

По-перше, назву пам’ятника хитро змінили з “Імператриці Катерині ІІ” на “Засновникам Одеси”. Це так Тарпан хитро вирішив? Мабуть, для того, щоби за кілька років, коли рф нападе на Україну, місцеві колаборанти волали про “ето ж історія”... Так ось, я впевнений, що пам’ятник “Імператриці Катерині” вже давно б знесли, а ось “Засновникам Одеси” ще стоїть. Ну точно така підміна понять, як і інші написи на цьому пам’ятнику (типу, “Городу і порту бить”) – це чітка робота політтехнологів, а не забудовників, яких розшукує НАБУ. Я вже не говорю про суму грошей, яку витратили на це. Так, Тарпан причетний до реконструкції площі. Там навіть його ініціали, викарбувані на будинку позаду пам’ятника… Але я щось не пам’ятаю, щоби хтось із забудовників ще таким чином відновлював одеські площі. Більше того, не уявляю собі такого…”, – зауважив начальник Південного міжрегіонального відділу УІНП.

До теми

В Україні, на фоні російського вторгнення та війни, почали вимагати знесення в Одесі пам'ятника російській імператриці Катерині II. Із таким закликом на сайті президента потрібну кількість голосів набрали кілька петицій.

Активісти, які виступають “за” знесення пам’ятника, вважають, що кошти на його зведення виділялися з росії через "Россотруднічєство", зокрема, а сам пам'ятник є "маркером руського миру", бо він прославляє того, хто "сприяв геноциду українського та кримськотатарського народів".

У публічній площині меценатом та ініціатором зведення пам'ятника російській імператриці позиціонував себе Руслан Тарпан,

який уже кілька років знаходиться в розшуку МВС України та є заочно арештованим одеським судом.

Нагадаємо

Тарпан має претензії не лише до критиків пам’ятника Катерині II, але й до журналістів, які висвітлюють перебіг його кримінального переслідування в Україні.

Так, адвокати розшукуваного намагаються через суд заборонити журналістам ІА УНН згадувати прізвище Тарпана в новинах.

Такі безпідставні позови адвокатів редакція УНН розцінює як спробу тиску незалежні медіа.