Адвокаты разыскиваемого Тарпана начали писать претензии критикам памятника Екатерине II

Цитата

“Здесь мне “прилетело” от одного из адвокатских объединений (адвокатское объединение LES – ред.), которое якобы представляет интересы некоего персонажа из прошлого – Руслана Тарпана. Того самого, который что-то там “вымутил” с глубоководным выпуском в море канализации, а до того – т. н. “реконструкцией” Екатерининской площади в Одессе. Так вот, якобы (вернее из текста запроса адвокатской конторы), Тарпана оскорбила моя реплика в интервью одном из ТВ Южного о том, что “деньги на памятник были выделены из одного из российских фондов “Россотрудничество”, а не депутата Тарпана”. Ну именно в таком виде дошла “моя цитата” после перепечаток с сайта на сайт”, – написал Гуцалюк.

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Он подчеркнул, что согласен со всеми своими словами, сказанными ранее.

“Я в принципе ничего и не возражаю. Не могу только понять, что в этом задело Тарпана? Я действительно думаю, что Тарпану, который занимался строительством в Одессе, а сейчас скрывается от НАБУ в ОАЭ, не дойдет в голову то, что под восстановлением “памятника", к которому он, как утверждает через адвокатов, не имеет отношение “Россотрудничество” – было установление в Одессе маркера “русского мира”.

Во-первых, название памятника по-хитрому изменили с “Императрице Екатерине II” на “Основателям Одессы”. Это так Тарпан хитро решил? Пожалуй, для того, чтобы через несколько лет, когда рф нападет на Украину, местные коллаборанты вопили об “это же история”... Так вот, я уверен, что памятник “Императрице Екатерине” уже давно бы снесли, а вот “Основателям Одессы” еще стоит. Ну точно такая же подмена понятий, как и другие надписи на этом памятнике (типа, “Городу и порту быть”) – это четкая работа политтехнологов, а не застройщиков, которых разыскивает НАБУ. Я уже не говорю о сумме денег, которую потратили на это. Да, Тарпан причастен к реконструкции площади. Там даже его инициалы, отчеканенные на доме позади памятника… Но я что-то не помню, чтобы кто-то из застройщиков еще таким образом восстанавливал одесские площади. Более того, не представляю себе такого…”, – отметил начальник Южного межрегионального отдела УИНП.

К теме

В Украине, на фоне российского вторжения и войны, потребовали сноса в Одессе памятника российской императрице Екатерине II. С таким призывом на сайте президента нужное количество голосов набрали несколько петиций.

Активисты, выступающие “за” снос памятника, считают, что средства на его возведение выделялись из россии через "Россотрудничество", в частности, а сам памятник является "маркером русского мира", потому что он прославляет того, кто "способствовал геноциду украинского и крымскотатарского народов".

В публичной плоскости меценатом и инициатором возведения памятника российской императрицы позиционировал себя Руслан Тарпан, который уже несколько лет находится в розыске МВД Украины и заочно арестован одесским судом.

Напомним

Тарпан имеет претензии не только к критикам памятника Екатерине II, но и к журналистам, которые освещают ход его уголовного преследования в Украине.

Так, адвокаты разыскиваемого пытаются через суд запретить журналистам ИА УНН вспоминать фамилию Тарпана в новостях.

Такие безосновательные иски адвокатов редакция УНН расценивает как попытку давления на независимые медиа.