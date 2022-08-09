Адвокати розшукуваного Руслана Тарпана можуть представляти інтереси "россотруднічества", - підозрює експерт

ukru
НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
Ексклюзив
11:39 • 9447 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 38253 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 56020 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 57088 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 61961 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
07:46 • 75045 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 198955 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 147476 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 171744 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 194950 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.2 м/с
91 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

1 квітня, 03:26 • 137206 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

1 квітня, 03:40 • 162554 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

1 квітня, 05:49 • 57895 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

06:11 • 74916 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

07:10 • 77561 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 198985 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 479092 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 430072 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 637364 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 759223 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Кейр Стармер

Михайло Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Литва

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 9609 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

07:47 • 37859 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

06:11 • 74916 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 108543 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 143142 перегляди
Актуальне

Telegram

Фокс Ньюс

Instagram

Financial Times

Facebook

Адвокати розшукуваного Руслана Тарпана можуть представляти інтереси "россотруднічества", - підозрює експерт

Адвокати розшукуваного Руслана Тарпана можуть представляти інтереси "россотруднічества", - підозрює експерт

Київ • УНН

 • 152568 перегляди

КИЇВ. 9 серпня. УНН. Адвокати, які захищають оголошеного у розшук колишнього депутата Одеської міськради Руслана Тарпана, можуть відстоювати інтереси "россотруднічества" - російського федерального агентства, яке перебуває під санкціями в України. Таке припущення зробив начальник Південного міжрегіонального відділу УІНП Сергій Гуцалюк, на адресу якого адвокати Тарпана надіслали лист із претензіями, передає УНН.

Цитата

“Ну і про істерію адвокатської контори “Правова та економічна безпека” (адвокатське об'єднання LES – ред.). Що це взагалі? Тобто адвокати з українською ліцензією відкрито виступають від імені людини, яка нині переховується від НАБУ? І не захищають її права на відстоювання чесного ім’я, а навпаки - піднімають, зрештою, питання законності коштів, витрачених на “реконструкцію” Катеринінської площі в Одесі? Чесно кажучи, здається, що мова тут взагалі не про Тарпана. У нього достатньо проблем і питань до нього, щоби залишатися в ОАЕ надовго. Тут питання до адвокатів “Правова та економічна безпека”: а не інтереси того самого “россотруднічєства” захищаєте ви? Бо щось дуже підозріло взялися за це питання в той момент, коли Президент Зеленський закликав Одеську міськраду вирішити питання з цим пам’ятником (Катерині II - ред.)”, - повідомив Гуцалюк.

Також начальник Південного міжрегіонального відділу УІНП звернувся особисто до Тарпана та закликав його пояснити, «чому, обираючи між Одесою і “русскім міром”, той вибрав останнє».

“Я в ЗСУ нині бережу Україну від “русского міра”, а ти з трьома паспортами (як пишуть ЗМІ) відсиджуєшся в Еміратах. Так що ж тобі так напекло голову? Чи грошей на “реконструкцію площі” вистачило, а на хвіст для Байрактара не вистачає? А може поясниш, яким макаром ти заробив стільки грошей, щоби встановлювати пам’ятники, ремонтувати фасади і покриття площі? (...) Чого ти, обираючи між Одесою і “русскім міром”, вибрав останнє?” - запитав Гуцалюк.

Деталі

Адвокати Тарпана надіслали претензії Гуцалюку, який наводив аргументи на користь знесення пам'ятника Катерині II.

Тарпана, мовляв, обурили вислови про те, що гроші на пам’ятник були виділені з одного з російських фондів “россотруднічество”, засновником якого є заступник голови ради безпеки рф дмитро медведєв.

До теми

В Україні, на фоні російського вторгнення та війни, почали вимагати знесення в Одесі пам'ятника російській імператриці Катерині II. Із таким закликом на сайті президента потрібну кількість голосів набрали кілька петицій.

Активісти, які виступають “за” знесення пам’ятника, вважають, що кошти на його зведення виділялися з росії через "россотруднічество", зокрема, а сам пам'ятник є "маркером русского міра", бо він прославляє того, хто "сприяв геноциду українського та кримськотатарського народів".

У публічній площині меценатом та ініціатором зведення пам'ятника російській імператриці позиціонував себе Руслан Тарпан, який уже кілька років знаходиться в розшуку МВС України та є заочно арештованим одеським судом.

Нагадаємо

Руслан Тарпан має претензії не лише до критиків пам’ятника Катерині II, але й до журналістів, які висвітлюють перебіг його кримінального переслідування в Україні.

Так, його адвокати наразі намагаються через суд заборонити журналістам ІА УНН згадувати прізвище Тарпана в новинах.
Такі безпідставні позови адвокатів редакція УНН розцінює як спробу тиску незалежні медіа.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$84,173.40
Золото
$3,161.46
Tesla
$258.01
Brent
$74.94
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$41.20
Ethereum
$1,873.01