Адвокати розшукуваного Руслана Тарпана можуть представляти інтереси "россотруднічества", - підозрює експерт

Цитата

“Ну і про істерію адвокатської контори “Правова та економічна безпека” (адвокатське об'єднання LES – ред.). Що це взагалі? Тобто адвокати з українською ліцензією відкрито виступають від імені людини, яка нині переховується від НАБУ? І не захищають її права на відстоювання чесного ім’я, а навпаки - піднімають, зрештою, питання законності коштів, витрачених на “реконструкцію” Катеринінської площі в Одесі? Чесно кажучи, здається, що мова тут взагалі не про Тарпана. У нього достатньо проблем і питань до нього, щоби залишатися в ОАЕ надовго. Тут питання до адвокатів “Правова та економічна безпека”: а не інтереси того самого “россотруднічєства” захищаєте ви? Бо щось дуже підозріло взялися за це питання в той момент, коли Президент Зеленський закликав Одеську міськраду вирішити питання з цим пам’ятником (Катерині II - ред.)”, - повідомив Гуцалюк.

Також начальник Південного міжрегіонального відділу УІНП звернувся особисто до Тарпана та закликав його пояснити, «чому, обираючи між Одесою і “русскім міром”, той вибрав останнє».

“Я в ЗСУ нині бережу Україну від “русского міра”, а ти з трьома паспортами (як пишуть ЗМІ) відсиджуєшся в Еміратах. Так що ж тобі так напекло голову? Чи грошей на “реконструкцію площі” вистачило, а на хвіст для Байрактара не вистачає? А може поясниш, яким макаром ти заробив стільки грошей, щоби встановлювати пам’ятники, ремонтувати фасади і покриття площі? (...) Чого ти, обираючи між Одесою і “русскім міром”, вибрав останнє?” - запитав Гуцалюк.

Деталі

Адвокати Тарпана надіслали претензії Гуцалюку, який наводив аргументи на користь знесення пам'ятника Катерині II.

Тарпана, мовляв, обурили вислови про те, що гроші на пам’ятник були виділені з одного з російських фондів “россотруднічество”, засновником якого є заступник голови ради безпеки рф дмитро медведєв.

До теми

В Україні, на фоні російського вторгнення та війни, почали вимагати знесення в Одесі пам'ятника російській імператриці Катерині II. Із таким закликом на сайті президента потрібну кількість голосів набрали кілька петицій.

Активісти, які виступають “за” знесення пам’ятника, вважають, що кошти на його зведення виділялися з росії через "россотруднічество", зокрема, а сам пам'ятник є "маркером русского міра", бо він прославляє того, хто "сприяв геноциду українського та кримськотатарського народів".

У публічній площині меценатом та ініціатором зведення пам'ятника російській імператриці позиціонував себе Руслан Тарпан, який уже кілька років знаходиться в розшуку МВС України та є заочно арештованим одеським судом.

Нагадаємо

Руслан Тарпан має претензії не лише до критиків пам’ятника Катерині II, але й до журналістів, які висвітлюють перебіг його кримінального переслідування в Україні.

Так, його адвокати наразі намагаються через суд заборонити журналістам ІА УНН згадувати прізвище Тарпана в новинах.

Такі безпідставні позови адвокатів редакція УНН розцінює як спробу тиску незалежні медіа.