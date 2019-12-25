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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
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Адвокаты обжалуют в ЕСПЧ и ООН приговор "фигурантам дела Хизб ут-Тахрир"

Адвокаты обжалуют в ЕСПЧ и ООН приговор "фигурантам дела Хизб ут-Тахрир"

Киев  •  УНН

 • 13083 просмотра

КИЕВ. 25 декабря. УНН. После рассмотрения апелляционной жалобы Верховным судом России, адвокаты фигурантов первой симферопольской группы "Хизб ут-Тахрир" намерены обращаться в международные инстанции с жалобами. Об этом в комментарии проекту Радио Свобода Крым.Реалии рассказала адвокат Лиля Гемеджи, передает УНН.

“Сторона защиты выложила свои аргументы, почему она считает приговор Северо-Кавказского военного окружного суда Ростова-на-Дону незаконным. Всем нашим подзащитным была снижена мера наказания на полгода, что сторона защиты не расценивает как значительное достижение. После получения приговора на руки, адвокаты будут подавать жалобу в Европейский суд по правам человека”, — рассказала Гемеджи.

Она уточнила, что, возможно, жалобы будут подавать и в комитеты ООН, где “мы будем продолжать доказывать невиновность своих подзащитных и нарушение ряда статей Европейской конвенции”.

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Защитница уточнила, что возможен обмен удерживаемыми между Россией и Украиной решит вопрос “политических преследований только временно, но не решит проблему глобально”.

“Если рассматривать обмен как возможное решение данной проблемы, то для родственников политзаключенных — это было бы большим подспорьем, когда семьи могли бы воссоединиться. Но обмен, к сожалению, не решает глобально всей проблемы. И после того, как уволят одних, возможно уголовное преследование других активистов”, — отметила Гемеджи.

Верховный суд России при рассмотрении апелляционной жалобы 24 декабря изменил приговор фигурантам “дела Хизб ут-Тахрир” (первая симферопольская группа). Сроки заключения для крымчан уменьшились на 6 месяцев.

Таким образом Узеир Абдуллаев получил 12 лет и 6 месяцев заключения, Рустам Исмаилов — 13 лет и 6 месяцев, Эмиль Джемаденов — 11 лет и 6 месяцев, Айдер Салединов — 11 лет и 6 месяцев. Теймур Абдуллаев после пересмотра приговора получил 16 лет и 6 месяцев колонии, при этом для него предусмотрен административный надзор сроком на 1 год и 4 месяца.

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12 октября 2016 года в Крыму были проведены обыски в пяти мусульманских семьях. В результате обысков были задержаны пятеро крымских татар, которых обвиняют в участии в запрещенной в России и аннексированном нею Крыму организации “Хизб ут-Тахрир”: Рустема Исмаилова, Узеира Абдуллаева, Теймура Абдуллаева, Эмиля Джемаденова, Айдер Салединова.

Сейчас крымчане находятся в российском Ростове-на-Дону. 10 августа суд продлил им арест на два месяца.

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