Консул України в Ростові-на-Дону зустрівся з фігурантами "справи Хізб ут-Тахрір"

ukru
12:30 • 12534 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 105112 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 104473 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 120044 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 119841 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 125816 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 170628 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 268346 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 262138 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 255298 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
2.2 м/с
23 %
755 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

21 березня, 05:17 • 105408 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 107062 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

09:51 • 54417 перегляди
Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

10:20 • 28549 перегляди
Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

11:00 • 67245 перегляди
Публікації
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 105112 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 120044 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 119841 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 107062 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

21 березня, 04:30 • 121218 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

11:30 • 20384 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

09:51 • 54417 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 105038 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 66794 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 150035 перегляди
Актуальне
Консул України в Ростові-на-Дону зустрівся з фігурантами "справи Хізб ут-Тахрір"

Консул України в Ростові-на-Дону зустрівся з фігурантами "справи Хізб ут-Тахрір"

Київ • УНН

 • 12019 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Генеральний консул України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський зустрівся з фігурантами другої Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір". Про це повідомила правозахисна організація “Кримська солідарність” на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

“Він обговорив з політв’язнями проблеми доступу до медичної допомоги в умовах слідчого ізолятора, проблему халяльного харчування, а також окремі аспекти загальних умов утримання. Крім того, консул розповів їм останні новини стосовно обмінного процесу між Україною і Росією”, — повідомили в організації.

Так, за словами Малишевського, йому вдалося побачитися з кожним з вісьмох обвинувачених у даній справі.

У розмові з Ернесом Аметовим консул обговорив ситуацію в результаті якої, співробітники СІЗО відібрали у Аметова необхідні йому ліки. Крім того, підняли проблему умов утримання, доступу до медичної допомоги, а також дефіцит спілкування і новин.

У розмові з Сервером Зекірьяевим консул обговорив як той переносить розлуку зі своєю сім’єю (у Зекірьяева 12 дітей), а також поцікавився чи виходить у нього боротися з ізоляцією, яка в його випадку фактично перетворилася на тортури.

У бесіді з Марленом Асановим, консул зазначив, що його вразила відкритість Асанова, “бажання спілкуватися, не закриватися зі своїм болем”, а також підтримка їм своїх товаришів по політичному процесу.

Едем Смаїл розповів консулу про умови утримання. Смаїл пояснив, що міститься у великій, на 14 осіб, камері і не відчуває дефіциту спілкування і відповідно не так гостро переносить ізоляцію. Однак за словами політв’язня, в даній камері не палять тільки він і ще двоє осіб. Консул зазначив, що виходячи з його практики, адміністрація СІЗО ймовірно не стане через це переводити Смаілова в іншу камеру, але цю проблему можна постаратися вирішити “циркуляцією повітря в камері”.

Мемет Бєлялов розповів, що листи приходять йому з істотним запізненням. Консул пообіцяв обговорити цю ситуацію з керівництвом СІЗО. А також пояснив, що відправить кожному з восьми політв’язнів листівку, щоб перевірити наскільки велика затримка в доставлянні листів в СІЗО. Бєлялов в свою чергу попросив передати слова подяки Міністерству закордонних справ України за надану підтримку.

Сейран Салієв в бесіді з консулом розповів про проблеми здійснення релігійних обрядів в умовах слідчого ізолятора.

Малишевський пояснив, що спробує провести зустріч з представниками Центрального духовного управління мусульман в Ростовській області. Консул припустив, що можливо хтось з імамів погодиться відвідати політв’язнів у СІЗО.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Матері фігуранта “справи Хізб ут-Тахрір” дозволили побачення з сином

У розмові з Тимуром Ібрагімовим консул обговорив його стан здоров’я, а також проблему “втрачених” під час етапу з Краснодара в Ростов необхідних Тимуру ліків.

Сервер Мустафаєв в бесіді з консулом зазначив, що не скаржиться на нинішні умови утримання, оскільки разом з ним в одній камері містяться “без малого п’ять представників тюркських народів, і їм є про що поговорити”. Мустафаєв передавав вітання журналістам, правозахисникам, одновірців, а також лідерам Меджлісу. Він також цікавився, коли в Україні на законодавчому рівні з’явиться статус політичного в’язня.

“Підсумувати складно, розмови заходили в різні боки, але один висновок у мене однозначна — наскільки ці люди, наші громадяни — „сторонні предмети“ в цій абсолютно чужій для них російській пенітенціарній системі, наскільки складно, з їх інтелектом, відкритістю і життєлюбством перебувати в її темних стінах. Не кажучи про жорстоку розлуку з батьками, дружинами, дітьми, родичами і близькими”, — розповів Малишевський.

15 листопада Південний військовий окружний суд російського Ростова-на-Дону почав розглядати по суті другу Бахчисарайську “справу Хізб ут-Тахрір”.

У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисараю. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекірьяев і Ернес Аметов. ФСБ Росії інкримінує їм участь в забороненій в Росії і анексованому нею Криму організації “Хізб ут-Тахрір”.

21 травня 2018 року в Криму затримали координатора “Кримської солідарності” Сервера Мустафаєва і житель села Долинне Бахчисарайського району Едему Смаїл. Звинувачення проти них залучили до Бахчисарайської “справі Хізб ут-Тахрір”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$241.83
Brent
$71.68
Bitcoin
$83,948.00
S&P 500
$5,620.03
Газ TTF
$43.14
Золото
$3,010.70
Ethereum
$1,952.89