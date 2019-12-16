Консул України в Ростові-на-Дону зустрівся з фігурантами "справи Хізб ут-Тахрір"

“Він обговорив з політв’язнями проблеми доступу до медичної допомоги в умовах слідчого ізолятора, проблему халяльного харчування, а також окремі аспекти загальних умов утримання. Крім того, консул розповів їм останні новини стосовно обмінного процесу між Україною і Росією”, — повідомили в організації.

Так, за словами Малишевського, йому вдалося побачитися з кожним з вісьмох обвинувачених у даній справі.

У розмові з Ернесом Аметовим консул обговорив ситуацію в результаті якої, співробітники СІЗО відібрали у Аметова необхідні йому ліки. Крім того, підняли проблему умов утримання, доступу до медичної допомоги, а також дефіцит спілкування і новин.

У розмові з Сервером Зекірьяевим консул обговорив як той переносить розлуку зі своєю сім’єю (у Зекірьяева 12 дітей), а також поцікавився чи виходить у нього боротися з ізоляцією, яка в його випадку фактично перетворилася на тортури.

У бесіді з Марленом Асановим, консул зазначив, що його вразила відкритість Асанова, “бажання спілкуватися, не закриватися зі своїм болем”, а також підтримка їм своїх товаришів по політичному процесу.

Едем Смаїл розповів консулу про умови утримання. Смаїл пояснив, що міститься у великій, на 14 осіб, камері і не відчуває дефіциту спілкування і відповідно не так гостро переносить ізоляцію. Однак за словами політв’язня, в даній камері не палять тільки він і ще двоє осіб. Консул зазначив, що виходячи з його практики, адміністрація СІЗО ймовірно не стане через це переводити Смаілова в іншу камеру, але цю проблему можна постаратися вирішити “циркуляцією повітря в камері”.

Мемет Бєлялов розповів, що листи приходять йому з істотним запізненням. Консул пообіцяв обговорити цю ситуацію з керівництвом СІЗО. А також пояснив, що відправить кожному з восьми політв’язнів листівку, щоб перевірити наскільки велика затримка в доставлянні листів в СІЗО. Бєлялов в свою чергу попросив передати слова подяки Міністерству закордонних справ України за надану підтримку.

Сейран Салієв в бесіді з консулом розповів про проблеми здійснення релігійних обрядів в умовах слідчого ізолятора.

Малишевський пояснив, що спробує провести зустріч з представниками Центрального духовного управління мусульман в Ростовській області. Консул припустив, що можливо хтось з імамів погодиться відвідати політв’язнів у СІЗО.

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У розмові з Тимуром Ібрагімовим консул обговорив його стан здоров’я, а також проблему “втрачених” під час етапу з Краснодара в Ростов необхідних Тимуру ліків.

Сервер Мустафаєв в бесіді з консулом зазначив, що не скаржиться на нинішні умови утримання, оскільки разом з ним в одній камері містяться “без малого п’ять представників тюркських народів, і їм є про що поговорити”. Мустафаєв передавав вітання журналістам, правозахисникам, одновірців, а також лідерам Меджлісу. Він також цікавився, коли в Україні на законодавчому рівні з’явиться статус політичного в’язня.

“Підсумувати складно, розмови заходили в різні боки, але один висновок у мене однозначна — наскільки ці люди, наші громадяни — „сторонні предмети“ в цій абсолютно чужій для них російській пенітенціарній системі, наскільки складно, з їх інтелектом, відкритістю і життєлюбством перебувати в її темних стінах. Не кажучи про жорстоку розлуку з батьками, дружинами, дітьми, родичами і близькими”, — розповів Малишевський.

15 листопада Південний військовий окружний суд російського Ростова-на-Дону почав розглядати по суті другу Бахчисарайську “справу Хізб ут-Тахрір”.

У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисараю. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекірьяев і Ернес Аметов. ФСБ Росії інкримінує їм участь в забороненій в Росії і анексованому нею Криму організації “Хізб ут-Тахрір”.

21 травня 2018 року в Криму затримали координатора “Кримської солідарності” Сервера Мустафаєва і житель села Долинне Бахчисарайського району Едему Смаїл. Звинувачення проти них залучили до Бахчисарайської “справі Хізб ут-Тахрір”.