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Консул Украины в Ростове-на-Дону встретился с фигурантами "дела Хизб ут-Тахрир"

Консул Украины в Ростове-на-Дону встретился с фигурантами "дела Хизб ут-Тахрир"

Киев  •  УНН

 • 12019 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Генеральный консул Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский встретился с фигурантами второго Бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщила правозащитная организация "Крымская солидарность" на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Он обсудил с политзаключенными проблемы доступа к медицинской помощи в условиях следственного изолятора, проблему халяльного питания, а также отдельные аспекты общих условий содержания. Кроме того, консул рассказал им последние новости об обменном процессе между Украиной и Россией”, - сообщили в организации.

Так, по словам Малышевского, ему удалось увидеться с каждым из восьми обвиняемых по данному делу.

В разговоре с Эрнестом Аметовым консул обсудил ситуацию в результате которой, сотрудники СИЗО отобрали у Аметова необходимые ему лекарства. Кроме того, подняли проблему условий содержания, доступа к медицинской помощи, а также дефицит общения и новостей.

В разговоре с Сервером Зекирьяевим консул обсудил как тот переносит разлуку со своей семьей (в Зекирьяева 12 детей), а также поинтересовался получается у него бороться с изоляцией, в его случае фактически превратилась в пытку.

В беседе с Марленом Асановым, консул отметил, что его поразила открытость Асанова, “желание общаться, не закрываться со своей болью”, а также поддержка им своих товарищей по политическому процессу.

Эдем Смаилов рассказал консулу об условиях содержания. Смаилов пояснил, что содержится в большом, на 14 человек, камере и не испытывает дефицита общения и соответственно не так остро переносит изоляцию. Однако, по словам политзаключенного, в данной камере не курят только он и еще два человека. Консул отметил, что исходя из его практики, администрация СИЗО вероятно не станет из-за этого переводить Смаилова в другую камеру, но эту проблему можно постараться решить “циркуляцией воздуха в камере”.

Мэмет Белялов рассказал, что письма приходят ему с существенным опозданием. Консул пообещал обсудить эту ситуацию с руководством СИЗО. А также пояснил, что отправит каждом из восьми политзаключенных открытку, чтобы проверить насколько большая задержка в доставлении писем в СИЗО. Белялов в свою очередь попросил передать слова благодарности Министерству иностранных дел Украины за оказанную поддержку.

Сейран Салиев в беседе с консулом рассказал о проблеме осуществления религиозных обрядов в условиях следственного изолятора. Малышевский пояснил, что попытается провести встречу с представителями Центрального духовного управления мусульман в Ростовской области. Консул предположил, что возможно кто-то из имамов согласится навестить политзаключенных в СИЗО.

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В разговоре с Тимуром Ибрагимовым консул обсудил его состояние здоровья, а также проблему “потерянных” во время этапа из Краснодара в Ростов необходимых Тимуру лекарств.

Сервер Мустафаев в беседе с консулом отметил, что не жалуется на нынешние условия содержания, поскольку вместе с ним в одной камере содержатся “без малого пять представителей тюркских народов, и им есть о чем поговорить”. Мустафаев передавал привет журналистам, правозащитникам, единоверцам, а также лидерам Меджлиса. Он также интересовался, когда в Украине на законодательном уровне появится статус политического заключенного.

“Подытожить сложно, разговоры заходили в разные стороны, но один вывод у меня однозначен — насколько эти люди, наши граждане — „инородные тела“ в этой совершенно чуждой для них российской пенитенциарной системе, насколько сложно, с их интеллектом, открытостью и жизнелюбием находиться в её тёмных стенах. Не говоря о жестокой разлуке с родителями, женами, детьми, родственниками и ближними”, — рассказал Малышевский.

15 ноября Южный военный окружной суд российского Ростова-на-Дону начал рассматривать по существу второе Бахчисарайское “дело Хизб ут-Тахрир”.

В октябре 2017 года российские силовики арестовали шестерых жителей Бахчисарая. Это Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Мэмет Белялов, Сейран Салиев, Сервер Зекирьяев и Эрнес Аметов. ФСБ России инкриминирует им участие в запрещенной в России и аннексированном ней Крыму организации “Хизб ут-Тахрир”.

21 мая 2018 года в Крыму задержали координатора “Крымской солидарности” Сервера Мустафаева и житель села Долинное Бахчисарайского района Эдема Смаилов. Обвинения против них привлекли к Бахчисарайскому “делу Хизб ут-Тахрир”.

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