Адвокати оскаржать в ЄСПЛ та ООН вирок "фігурантам справи Хізб ут-Тахрір”
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Після розгляду апеляційної скарги Верховним судом Росії, адвокати фігурантів першої сімферопольської групи “Хізб ут-Тахрір” мають намір звертатися в міжнародні інстанції зі скаргами. Про це в коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії розповіла адвокат Ліля Гемеджі, передає УНН.
“Сторона захисту виклала свої аргументи, чому вона вважає вирок Північно-Кавказького військового окружного суду Ростова-на-Дону незаконним. Всім нашим підзахисним була знижена міра покарання на півроку, що сторона захисту не розцінює як значне досягнення. Після отримання вироку на руки, адвокати будуть подавати скаргу в Європейський суд з прав людини”, — розповіла Гемеджі.
Вона уточнила, що, можливо, скарги будуть подавати і в комітети ООН, де “ми будемо продовжувати доводити невинність своїх підзахисних і порушення ряду статей Європейської конвенції”.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Фігуранта “справи Хізб ут-Тахрір” через “неповагу до суду” вивели з засідання
Захисниця уточнила, що можливий обмін утримуваними між Росією і Україною вирішить питання “політичних переслідувань тільки тимчасово, але не вирішить проблему глобально”.
“Якщо розглядати обмін як можливе рішення даної проблеми, то для родичів політв’язнів — це було б великою підмогою, коли сім’ї могли б возз’єднатися. Але обмін, на превеликий жаль, не вирішує глобально всієї проблеми. І після того, як звільнять одних, можливе кримінальне переслідування інших активістів”, — зазначила Гемеджі.
Верховний суд Росії при розгляді апеляційної скарги 24 грудня змінив вирок фігурантам “справи Хізб ут-Тахрір” (перша сімферопольська група). Терміни ув’язнення для кримчан зменшилися на 6 місяців.
Таким чином Узеір Абдуллаєв отримав 12 років і 6 місяців ув’язнення, Рустем Ісмаїлов — 13 років і 6 місяців, Еміль Джемаденов — 11 років і 6 місяців, Айдер Саледінов — 11 років і 6 місяців. Теймур Абдуллаєв після перегляду вироку отримав 16 років і 6 місяців колонії, при цьому для нього передбачений адміністративний нагляд строком на 1 рік і 4 місяці.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Консул України в Ростові-на-Дону зустрівся з фігурантами “справи Хізб ут-Тахрір”
12 жовтня 2016 року в Криму було проведено обшуки у п’яти мусульманських сім’ях. В результаті обшуків було затримано п’ятьох кримських татар, яких звинувачують в участі в забороненій в Росії і анексованому нею Криму організації “Хізб ут-Тахрір”: Рустема Ісмаїлова, Узеїра Абдуллаєва, Теймура Абдуллаєва, Еміля Джемаденова, Айдера Саледінова.
Зараз кримчани перебувають у російському Ростові-на-Дону. 10 серпня суд продовжив їм арешт на два місяці.