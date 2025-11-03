Администрация Трампа сокращает выплаты по продовольственной программе, несмотря на решение суда

Администрация Дональда Трампа заявила, что выплаты по программе продовольственной помощи США (SNAP) в ноябре будут профинансированы лишь наполовину – несмотря на решение суда, который обязал возобновить полное финансирование во время правительственного "шатдауна". Об этом говорится в материале Вloomberg, пишет УНН.

Детали

Администрация Трампа сообщила федеральному суду, что выполнит судебный приказ о возобновлении финансирования программы продовольственной помощи лишь на 50% от обычной суммы. Как пояснили в Министерстве сельского хозяйства США, правительство направит 4,65 млрд долларов из резервного фонда SNAP, однако не будет привлекать другие источники для полного покрытия выплат.

Вэнс заверил, что США выплатят зарплаты военным, несмотря на правительственный локдаун

Чиновники предупредили, что некоторым штатам может понадобиться несколько недель или даже месяцев, чтобы осуществить перерасчет и выплатить средства.

Решение администрации вызвало критику правозащитных организаций.

Не должно быть нужного судебного приказа, чтобы заставить нашего президента обеспечить необходимое питание. Мы рады, что заставили администрацию вернуть средства, которые она удерживала от 42 миллионов человек в Америке, которые зависят от этих выплат. – заявила Скай Перриман, президент Democracy Forward, которая представляет истцов по делу.

Самый длинный в истории шатдаун: Сенат США снова отклонил законопроект о возобновлении работы правительства

Главный судья Джон Макконнелл ранее приказал правительству полностью профинансировать SNAP, используя резервные фонды или другие источники, в частности таможенные поступления. Однако Белый дом отказался это делать, заявив, что такой шаг "отклонится от намерений Конгресса" и грозит нехваткой средств для программ детского питания.

Сейчас около 42 миллионов американцев в 22 миллионах домохозяйств остаются под угрозой получения лишь половины своей обычной продовольственной помощи.

Штаты подали в суд на администрацию Трампа из-за приостановки продовольственной помощи