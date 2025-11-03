Адміністрація Трампа скорочує виплати за продовольчою програмою, попри рішення суду

$42.080.01
17:51 • 9464 перегляди
Завтра у низці регіонів України вимикатимуть світло: коли і скільки черг
Ексклюзив
16:38 • 23736 перегляди
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
15:27 • 20053 перегляди
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, обрали запобіжний захід
Ексклюзив
14:53 • 22051 перегляди
Пахне радянським минулим: економіст розповів, чому не варто скорочувати кількість аптек в Україні
3 листопада, 14:21 • 20799 перегляди
Що буде з допомогою Україні від ЄС у наступних роках і чи є зв'язок з МВФ - відповідь Єврокомісії
Ексклюзив
3 листопада, 14:12 • 30596 перегляди
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія КудряшоваPhoto
3 листопада, 13:44 • 16488 перегляди
Чому графіки відключень світла можуть змінюватися протягом дня: у Міненерго дали роз'яснення
Ексклюзив
3 листопада, 13:00 • 15025 перегляди
Рівень вакцинації дітей в Україні залишається нижчим за рекомендований
3 листопада, 08:56 • 28932 перегляди
Зеленський підписав закон щодо бронювання працівників ОПК з проблемами з військовим обліком: які нові правила
3 листопада, 08:49 • 33516 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ і об'єктів логістки армії рф на Луганщині
Де подивитися графік відключення світла у 2025: корисні поради
3 листопада, 10:27 • 43941 перегляди
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченим
3 листопада, 10:50 • 19452 перегляди
Гарячі лінії банків: як зателефонувати в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк чи МоноБанк
3 листопада, 12:30 • 27914 перегляди
У білорусі заявили про готовність миротворців до перекидання в Україну
14:58 • 7036 перегляди
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли
15:33 • 12734 перегляди
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
Ексклюзив
16:38 • 23737 перегляди
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія КудряшоваPhoto
Ексклюзив
3 листопада, 14:12 • 30597 перегляди
Гарячі лінії банків: як зателефонувати в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк чи МоноБанк
3 листопада, 12:30 • 28071 перегляди
Де подивитися графік відключення світла у 2025: корисні поради
3 листопада, 10:27 • 44092 перегляди
Більчук і "Ростєх": як керівник Державіаслужби відкрив шлях компанії з російськими звʼязками до ремонтної документації українських вертольотів
3 листопада, 08:40 • 51133 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Блогери
Віктор Орбан
Україна
Сполучені Штати Америки
Покровськ
Державний кордон України
Ізраїль
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли
15:33 • 12871 перегляди
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченим
3 листопада, 10:50 • 19578 перегляди
Брітні Спірс зникла з Instagram після серії постів про колишнього чоловіка
3 листопада, 10:05 • 30227 перегляди
Демі Мур, Періс Хілтон і Крістен Віг вразили "голими" образами на гала-вечорі LACMA Art+Film
2 листопада, 15:41 • 31223 перегляди
Телеведуча Леся Нікітюк разом із нареченим похрестила сина
1 листопада, 13:37 • 52361 перегляди
Адміністрація Трампа скорочує виплати за продовольчою програмою, попри рішення суду

Київ • УНН

 • 380 перегляди

Адміністрація Трампа профінансує виплати за програмою продовольчої допомоги США (SNAP) у листопаді лише наполовину, попри рішення суду про повне фінансування. Це стосується близько 42 мільйонів американців, які отримають лише половину звичної допомоги.

Адміністрація Трампа скорочує виплати за продовольчою програмою, попри рішення суду

Адміністрація Дональда Трампа заявила, що виплати за програмою продовольчої допомоги США (SNAP) у листопаді будуть профінансовані лише наполовину – попри рішення суду, який зобов’язав відновити повне фінансування під час урядового "шатдауну". Про це йдеться у матеріалі Вloomberg, пише УНН.

Деталі

Адміністрація Трампа повідомила федеральному суду, що виконає судовий наказ щодо відновлення фінансування програми продовольчої допомоги лише на 50% від звичайної суми. Як пояснили у Міністерстві сільського господарства США, уряд спрямує 4,65 млрд доларів із резервного фонду SNAP, однак не залучатиме інші джерела для повного покриття виплат.

Венс запевнив, що США виплатять зарплати військовим попри урядовий локдаун28.10.25, 22:30 • 8476 переглядiв

Посадовці попередили, що деяким штатам може знадобитися кілька тижнів або навіть місяців, щоб здійснити перерахунок і виплатити кошти.

Рішення адміністрації викликало критику правозахисних організацій.

Не повинно бути потрібного судового наказу, щоб змусити нашого президента забезпечити необхідне харчування. Ми раді, що змусили адміністрацію повернути кошти, які вона утримувала від 42 мільйонів людей в Америці, які залежать від цих виплат. 

– заявила Скай Перріман, президент Democracy Forward, яка представляє позивачів у справі.

Найдовший в історії шатдаун: Сенат США знову відхилив законопроєкт про відновлення роботи уряду28.10.25, 23:33 • 5611 переглядiв

Головний суддя Джон Макконнелл раніше наказав уряду повністю профінансувати SNAP, використовуючи резервні фонди або інші джерела, зокрема митні надходження. Проте Білий дім відмовився це робити, заявивши, що такий крок "відхилиться від намірів Конгресу" і загрожує нестачею коштів для програм дитячого харчування.

Наразі близько 42 мільйонів американців у 22 мільйонах домогосподарств залишаються під загрозою отримання лише половини своєї звичної продовольчої допомоги.

Штати подали до суду на адміністрацію Трампа через призупинення продовольчої допомоги28.10.25, 21:02 • 4522 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Державний бюджет
Конгрес США
Білий дім
Bloomberg
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки