Адміністрація Трампа скорочує виплати за продовольчою програмою, попри рішення суду

Адміністрація Дональда Трампа заявила, що виплати за програмою продовольчої допомоги США (SNAP) у листопаді будуть профінансовані лише наполовину – попри рішення суду, який зобов’язав відновити повне фінансування під час урядового "шатдауну". Про це йдеться у матеріалі Вloomberg, пише УНН.

Деталі

Адміністрація Трампа повідомила федеральному суду, що виконає судовий наказ щодо відновлення фінансування програми продовольчої допомоги лише на 50% від звичайної суми. Як пояснили у Міністерстві сільського господарства США, уряд спрямує 4,65 млрд доларів із резервного фонду SNAP, однак не залучатиме інші джерела для повного покриття виплат.

Посадовці попередили, що деяким штатам може знадобитися кілька тижнів або навіть місяців, щоб здійснити перерахунок і виплатити кошти.

Рішення адміністрації викликало критику правозахисних організацій.

Не повинно бути потрібного судового наказу, щоб змусити нашого президента забезпечити необхідне харчування. Ми раді, що змусили адміністрацію повернути кошти, які вона утримувала від 42 мільйонів людей в Америці, які залежать від цих виплат. – заявила Скай Перріман, президент Democracy Forward, яка представляє позивачів у справі.

Головний суддя Джон Макконнелл раніше наказав уряду повністю профінансувати SNAP, використовуючи резервні фонди або інші джерела, зокрема митні надходження. Проте Білий дім відмовився це робити, заявивши, що такий крок "відхилиться від намірів Конгресу" і загрожує нестачею коштів для програм дитячого харчування.

Наразі близько 42 мільйонів американців у 22 мільйонах домогосподарств залишаються під загрозою отримання лише половини своєї звичної продовольчої допомоги.

