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Администрация Байдена готовит сделку с Катаром о размещении в стране афганских беженцев - CNN

Администрация Байдена готовит сделку с Катаром о размещении в стране афганских беженцев - CNN

Киев  •  УНН

 • 20743 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Администрация президента США Джо Байдена готовит соглашение с катарскими властями о временном размещении в стране тысяч афганцев, которые работали с американским контингентом и теперь вынуждены покинуть родину по мере ухудшения ситуации. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на источник, знакомый с ходом переговоров, передает УНН.

Детали

Так, по словам источника, в случае достижения договоренности в Дохе "скоро" ожидается первоначальная группа афганцев численностью от 1000 до 2000 человек.

Источник также сообщил, что всего в соглашении речь может идти о 8 тысячах афганцев, однако окончательного решения пока не принято.

Представитель Госдепартамента не смог подтвердить CNN информацию о планах по размещению афганцев в Катаре.

«Мы оцениваем все доступные варианты. У нас нет никаких объявлений о местах размещения кандидатов на получение специальных иммигрантских виз из Афганистана в третьих странах», - заявил он.

Что было ранее

Как стало известно накануне, Канада заявила о готовности предоставить убежище 20 тысячам афганцев в связи с опасной ситуацией в Афганистане.

Контекст

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021.

Радикальное движение “Талибан” организовало масштабное наступление и захватила много провинций. Так, накануне стало известно о захвате второго по величине афганского города Кандагар, а также третьего по величине — Герата.

По данным военной разведки США, в течение 30-90 дней талибы могут захватить и столицу Кабул.

Добавим

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что министерство уже начало отрабатывать возможные пути эвакуации украинских граждан из Афганистана. На сегодня, по его словам, на территории страны таких - от 50 до 100 человек.

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