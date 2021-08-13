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МИД: в Афганистане находится до 100 украинцев. Возможные пути эвакуации уже отрабатывают

МИД: в Афганистане находится до 100 украинцев. Возможные пути эвакуации уже отрабатывают

Киев  •  УНН

 • 17149 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Министерство иностранных дел Украины уже начало отрабатывать возможные пути эвакуации украинских граждан из Афганистана. На территории страны таких - от 50 до 100 человек. Об этом сказал на брифинге в пятницу министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

Детали

Отвечая на вопрос об эвакуации, министр отметил, что МИД всегда очень четко и решительно действует в таких случаях: он, в частности, напомнил о примере успешной эвакуации граждан Украины из сектора Газа.

По словам Кулебы, внешнеполитическое ведомство уже запустило соответствующие механизмы, прежде всего вчера была выдана рекомендация гражданам Украины не посещать Афганистан и немедленно покинуть территорию этого государства.

Цитата:

"По нашей информации, сейчас в Афганистане находится от 50 до 100 украинцев. Я пользуюсь этой возможностью, чтобы призвать всех наших соотечественников, которые сейчас находятся в Афганистане, обращаться в посольство Украины в Таджикистане, любыми средствами информировать о том, где они находятся, в каком состоянии, чтобы мы знали о них", - заявил Кулеба .

"Третий элемент - мы уже начали отрабатывать возможные пути эвакуации из Афганистана, если поступят такие обращения. На данный момент граждане Украины не обращались в МИД с просьбой эвакуировать их из Афганистана. Но, мы работаем в режиме 24/7 и готовы помогать нашим гражданам в Афганистане всеми доступными для нас средствами", - добавил он.

Контекст

Меньше чем за неделю талибы взяли под свой контроль 11 провинций Афганистана. Так, сегодня стало известно, что пала и столица провинции Гильменд - Лашкаргах.

Таким образом, почти треть из 34 столиц провинций страны сейчас находится под контролем "Талибана". Спецслужбы США спрогнозировали падение Кабула за 90 дней.

По данным ООН, за последний месяц в Афганистане были убиты более 1000 мирных жителей. Буквально на этой неделе тысячи людей из северных провинций стали вынужденными переселенцами, направляясь в Кабул в поисках безопасности.

ЮНИСЕФ заявил, что шокирован ростом числа жертв среди детей на фоне эскалации насилия в Афганистане. По его данным, только за три дня в разных провинциях были убиты по меньшей мере 27 детей, в том числе 20 детей в Кандагаре.

Наступление талибов по всей стране усилилось, когда этим летом войска США и НАТО начали завершать свой выход из Афганистана. В связи с атаками талибов афганские силы безопасности и правительственные войска в ответ нанесли авиаудары при поддержке Соединенных Штатов.

Президент США Джо Байден заявил, что не сожалеет о решении вывести американские войска с территории Афганистана.

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