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МЗС: в Афганістані перебуває до 100 українців. Можливі шляхи евакуації вже відпрацьовують

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Міністерство закордонних справ України вже почало відпрацьовувати можливі шляхи евакуації українських громадян з Афганістану. На території країни таких – від 50 до 100 осіб. Про це сказав на брифінгу у п’ятницю міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.

Деталі

Відповідаючи на запитання про евакуацію, міністр зазначив, що МЗС завжди дуже чітко і рішуче діє в таких випадках: він, зокрема, нагадав про приклад успішної евакуації громадян України з сектору Газа.

Зі слів Кулеби, зовнішньополітичне відомство вже запустило відповідні механізми, насамперед вчора була видана рекомендація громадянам України не відвідувати Афганістан і негайно залишити територію цієї держави.

Цитата:

“За нашою інформацією, зараз в Афганістані перебуває від 50 до 100 українців. Я користуюсь цією нагодою, аби закликати всіх наших співвітчизників, які зараз перебувають в Афганістані, звертатись до посольства України в Таджикистані, будь-якими засобами інформувати про те, де вони знаходяться, в якому стані, щоб ми знали про них”, — заявив Кулеба.

“Третій елемент — ми вже почали відпрацьовувати можливі шляхи евакуації з Афганістану, якщо надійдуть такі звернення. Наразі громадяни України не звертались до МЗС з проханням евакуювати їх з Афганістану. Але, ми працюємо в режимі 24/7 і готові допомагати нашим громадянам в Афганістані всіма доступними для нас засобами”, — додав він.

Контекст

Менше ніж за тиждень таліби взяли під свій контроль 11 провінцій Афганістану. Так, сьогодні стало відомо, що "впала" і столиця провінції Гільменд - Лашкаргах.

Тож, майже третина з 34 столиць провінцій країни зараз перебуває під контролем “Талібану”. Спецслужби США спрогнозували падіння Кабула за 90 днів.

За даними ООН, за останній місяць в Афганістані було вбито понад 1000 мирних жителів. Буквально цього тижня тисячі людей з північних провінцій стали вимушеними переселенцями, прямуючи в Кабул в пошуках безпеки.

ЮНІСЕФ заявив, що шокований зростанням кількості жертв серед дітей на тлі ескалації насильства в Афганістані. За його даними, за останні три дні в різних провінціях було вбито щонайменше 27 дітей, у тому числі 20 дітей в Кандагарі.

Наступ талібів по всій країні посилився, коли цього літа війська США і НАТО почали завершувати свій вихід з Афганістану. У зв'язку з атаками талібів афганські сили безпеки і урядові війська у відповідь нанесли авіаудари за підтримки Сполучених Штатів.

Президент США Джо Байден заявив, що не жалкує про рішення вивести американські війська з території Афганістану.

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