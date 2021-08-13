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Ситуація в Афганістані: таліби захопили столицю провінції Гільменд

Ситуація в Афганістані: таліби захопили столицю провінції Гільменд

Київ • УНН

 • 19838 перегляди

КИЇВ. 13 серпня. УНН. Після двох тижнів запеклих боїв таліби захопили афганське місто Лашкаргах, столицю південної провінції Гільменд. Про це повідомило в п'ятницю джерело в місцевій поліції, інформує УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Так, джерело повідомило, що представники влади та збройних сил провінції вилетіли на вертольоті з останнього опорного пункту уряду в місті близько опівночі в четвер.

“Близько 200 членів афганських національних сил безпеки, які залишилися у резиденції губернатора, при втручанні старійшин, здалися талібам”, — сказало джерело.

Напередодні ЗМІ повідомляли, що в Лашкаргасі бойовики захопили штаб-квартиру поліції

Відзначимо, що офіційний представник “Талібану” Забіхула Муджахід на своїй сторінці в Twitter в п’ятницю заявив про захоплення “найважливіших” провінцій країни: Кандагару, Гільменду, Герату і Бадгісу.

Контекст

Рух “Талібан” напередодні зайняв Кандагар, друге за величиною місто Афганістану. Перед цим урядові сили підтвердили захоплення міста Газні, що на шляху в Кандагар.

Менше ніж за тиждень таліби взяли під свій контроль десять провінцій Афганістану. Майже третина з 34 столиць провінцій країни зараз перебуває під контролем “Талібану”.

Додамо

У Міністерстві закордонних справ України напередодні опублікували рекомендації для громадян держави, пов’язані з важкої військової ситуацією і стрімким настанням бойовиків “Талібану”.

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