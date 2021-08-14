Адміністрація Байдена готує угоду з Катаром про розміщення в країні афганських біженців - CNN

КИЇВ. 14 серпня. УНН. Адміністрація президента США Джо Байдена готує угоду з катарською владою щодо тимчасового розміщення в країні тисяч афганців, які працювали з американським контингентом і тепер змушені покинути батьківщину через загострення ситуації. Про це повідомляє CNN, посилаючись на джерело, знайоме з ходом переговорів, передає УНН.