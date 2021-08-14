Адміністрація Байдена готує угоду з Катаром про розміщення в країні афганських біженців - CNN
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Адміністрація президента США Джо Байдена готує угоду з катарською владою щодо тимчасового розміщення в країні тисяч афганців, які працювали з американським контингентом і тепер змушені покинути батьківщину через загострення ситуації. Про це повідомляє CNN, посилаючись на джерело, знайоме з ходом переговорів, передає УНН.
Деталі
Так, за словами джерела, в разі досягнення домовленості в місті Доха “скоро” очікується перша група афганців чисельністю від 1000 до 2000 осіб.
Джерело також повідомило, що всього в угоді мова може йти про 8 тисяч афганців, однак остаточного рішення поки не прийнято.
Представник Держдепартаменту не зміг підтвердити CNN інформацію щодо планів по розміщенню афганців в Катарі.
“Ми оцінюємо всі доступні варіанти. У нас немає ніяких оголошень про місця розміщення кандидатів на отримання спеціальних іммігрантських віз з Афганістану в третіх країнах”, - заявив він.
Що було раніше
Як стало відомо напередодні, Канада заявила про готовність надати притулок 20 тисячам афганців в зв’язку з небезпечною ситуацією в Афганістані.
Контекст
Ситуація в Афганістані загострилася після того, як США почали виводити звідти свої війська. Президент Джо Байден заявив, що військова місія в країні завершиться 31 серпня 2021.
Радикальний рух “Талібан” організувало масштабний наступ і захопила багато провінцій. Так, напередодні стало відомо про захоплення другого за величиною афганського міста Кандагар, а також третього за величиною — Герат.
За даними військової розвідки США, протягом 30-90 днів таліби можуть захопити і столицю Кабул.
Додамо
Напередодні глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що міністерство вже почало відпрацьовувати можливі шляхи евакуації українських громадян з Афганістану. На сьогодні, за його словами, на території країни таких — від 50 до 100 чоловік.