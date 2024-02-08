Абсолютный рекорд: 38 мужчин хотели нелегально попасть в Венгрию
Пограничники в Венгрии задержали 38 мужчин, больше всего при попытке незаконного пересечения границы, которых перевозили в двух микроавтобусах вблизи границы.
Зеленский обратился к Сенату Конгресса США в Сенат
Зеленский поблагодарил Сенат США за разблокирование дискуссии по поддержке Украины и других партнеров в борьбе с Россией.
В США отреагировали на кадровые изменения в ВСУ и назначение Сырского
США заявили, что будут эффективно сотрудничать с новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины Александром Сырским после его назначения президентом Зеленским.
На сегодня из российского плена уже освобождено 3135 украинцев и украинок - Зеленский
Президент Зеленский объявил, что всего из российского плена было освобождено 3 135 украинцев, в том числе 100 военнослужащих во время последнего обмена, большинство из которых защищали Мариуполь и "Азовсталь".
ЕС планирует расширить список санкций и одобрит новый пакет против рф на годовщину полномасштабной войны
ЕС готовится расширить свой санкционный список и утвердить новый пакет ограничений против России 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину.
Одесская область благодарит Залужного за два года защиты и приветствует нового Командующего ВСУ Сырского - Кипер
Председатель Одесской областной военной администрации поблагодарил Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерала Валерия Залужного за службу и поздравил назначение новым Главнокомандующим генерал-полковника Александра Сырского.
Будет тяжелая борьба в нашей группе: Ребров о результатах жеребьевки Лиги наций-2024/2025
По результатам жеребьевки сборная Украины будет соревноваться с Чехией, Албанией и Грузией в Лиге В Лиги наций УЕФА 2024/2025 годов.
СБУ показали первые кадры прибытия украинских защитников из 51-го обмена военнопленными
СБУ продемонстрировала кадры возвращения домой украинских защитников в рамках 51-го обмена пленными между Украиной и россией, во время которого были освобождены 100 украинцев, в том числе 84 защитников Мариуполя и "Азовстали".
Кадровые ротации в ВСУ: обнародованы указы об увольнении Залужного и назначении Сырского
Президент Зеленский назначил генерала Александра Сырского новым Главнокомандующим Вооруженных сил Украины, заменив Валерия Залужного.
На Херсонщине спасатели извлекли два тела из горящего автомобиля, в который попал вражеский снаряд
В Херсонской области спасатели извлекли два трупа из горящего автомобиля, в который, вероятно, попал вражеский снаряд.