Абсолютный рекорд: 38 мужчин хотели нелегально попасть в Венгрию

Два микроавтобуса остановили украинские пограничники недалеко от границы. Водители перевозили незаконно 38 мужчин - это рекордная по количеству группа нарушителей границы, задержанная во время полномасштабного вторжения. Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в составе группы - мужчины из 11 областей Украины. Организаторы незаконной переправки планировали получить от своих клиентов от $4500 до $8500.

Об обнаружении в действиях перевозчиков признаков уголовного преступления пограничники сообщили сотрудникам полиции. На задержанных составлены админпротоколы.

Проверка и установление деталей организации незаконной схемы продолжается.

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