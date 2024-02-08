Абсолютний рекорд: 38 чоловіків хотіли нелегально потрапити до Угорщини

Два мікроавтобуси зупинили українські прикордонники неподалік кордону. Водії перевозили незаконно 38 чоловіків — це рекордна за кількістю група порушників кордону, затримана під час повномасштабного вторгнення. Про це повідомили у Держприкордонслужбі, передає УНН.

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Зазначається, що у складі групи – чоловіки з 11 областей України. Організатори незаконного переправлення планували отримати від своїх клієнтів від $4500 до $8500.

Щодо виявлення у діях перевізників ознак кримінального злочину прикордонники повідомили співробітників поліції. На затриманих складені адмінпротоколи.

Перевірка та встановлення деталей організації незаконної схеми триває.

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