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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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92 боевых столкновений за сутки: на Покровском направлении россияне атаковали 27 раз

92 боевых столкновений за сутки: на Покровском направлении россияне атаковали 27 раз

Киев  •  УНН

 • 4692 просмотра

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За минувшие сутки произошло 92 боевых столкновения, самое горячее - на Покровском направлении с 27 попытками прорыва. Оккупанты нанесли 53 авиаудара и запустили 1171 дрон-камикадзе по территории Украины.

С начала этих суток произошло 92 боевых столкновения. На Покровском направлении россияне 27 раз пытались прорвать оборону, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Захватчики нанесли по территории Украины 53 авиационных ударов, применив 73 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1171 дрон-камикадзе и осуществили более трех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам 

- указано в сводке.

На Харьковском направлении наши защитники отбили один вражеский штурм в районе Волчанска, еще одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Купянском направлении противник 11 раз проводил штурмы позиций наших защитников в районах Петропавловки и Загрызово. Украинские защитники отбили восемь атак, три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики шесть раз атаковали позиции украинцев неподалеку населенных пунктов Зеленая Долина, Боровская Андреевка, Новолюбовка, Диброва и Катериновка.

На Краматорском направлении пока зафиксировано одно боестолкновение вблизи Ступочек.

На Торецком направлении россияне десять раз атаковали позиции сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи Торецка и Крымского. В настоящее время продолжаются три боестолкновения.

С начала этих суток, на Покровском направлении, россияне 27 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Водяное Второе, Луч, Покровск, Леонтовичи, Котлино, Удачное, Молодецкое, Надиевка, Троицкое, Андреевка, Тарасовка и Улаклы.

Противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении было обезврежено 137 оккупантов, 84 из них - безвозвратно. Также уничтожено 18 единиц автомобильной техники, два мотоцикла, две антенны БпЛА, антенну связи и пункт управления БпЛА, кроме того, значительно повреждены миномет и два автомобиля захватчиков.

На Новопавловском направлении враг 13 раз атаковал вблизи Константинополя и Бурлацкого.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили одну атаку вблизи Новополя. Авиационный удар управляемыми бобмами подвергся населенный пункт Гуляйполе.

На Ореховском направлении противник, при поддержке авиации, атаковал в направлении Каменского.

На Приднепровском направлении наши войска отбили две атаки противника в сторону населенного пункта Садовое.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции наа Курском направлении, где противник в течение суток провел 11 штурмов позиций украинских подразделений, нанес 21 авиационный удар 26 управляемыми бомбами и совершил 329 артиллерийских обстрелов, в том числе 16 из них - из РСЗО.

На Северском направлении противник наступательных действий не проводил.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела, резюмировали в Генштабе.

Более тысячи оккупантов и 7 танков: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям рф на фронте24.02.25, 07:55 • 38467 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
ukrainaУкраина
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