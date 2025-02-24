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15 березня, 19:03 • 118463 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 176584 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

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"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 135799 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 115680 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107112 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102627 перегляди

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92 бойових зіткнень за добу: на Покровському напрямку росіяни атакували 27 разів

92 бойових зіткнень за добу: на Покровському напрямку росіяни атакували 27 разів

Київ • УНН

 • 23631 перегляди

За минулу добу відбулося 92 бойових зіткнення, найгарячіше - на Покровському напрямку з 27 спробами прориву. Окупанти завдали 53 авіаудари та запустили 1171 дрон-камікадзе по території України.

Від початку цієї доби відбулося 92 бойових зіткнення. На Покровському напрямку росіяни 27 разів намагалися прорвати оборону, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Загарбники завдали по території України 53 авіаційних ударів, застосувавши 73 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1171 дрон-камікадзе та здійснили понад три тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах 

- зазначено у зведенні.

На Харківському напрямку наші захисники відбили один ворожий штурм в районі Вовчанська, ще одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Куп’янському напрямку противник 11 разів проводив штурми позицій наших оборонців у районах Петропавлівки та Загризового. Українські захисники відбили вісім атак, три боєзіткнення досі тривають.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники шість разів атакували позиції українців неподалік населених пунктів Зелена Долина, Борівська Андріївка, Новолюбівка, Діброва та Катеринівка.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано одне боєзіткнення поблизу Ступочок.

На Торецькому напрямку росіяни десять разів атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу Торецька та Кримського. На даний час продовжуються три боєзіткнення.

Від початку цієї доби, на Покровському напрямку, росіяни 27 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Водяне Друге, Промінь, Покровськ, Леонтовичі, Котлине, Удачне, Молодецьке, Надіївка, Троїцьке, Андріївка, Тарасівка та Улакли.

Противник зазнає значних втрат - сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 137 окупантів, 84 з них - безповоротно. Також знищено 18 одиниць автомобільної техніки, два мотоцикли, дві антени БпЛА, антену зв’язку та пункт управління БпЛА, крім того, значно пошкоджено міномет та два автомобілі загарбників.

На Новопавлівському напрямку ворог 13 разів атакував поблизу Костянтинополя та Бурлацького.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили одну атаку поблизу Новополя. Авіаційного удару керованими бобмами зазнав населений пункт Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку противник, за підтримки авіації, атакував в напрямку Кам’янського.

На Придніпровському напрямку наші війська відбили дві атаки противника у бік населеного пункту Садове.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник протягом доби провів 11 штурмів позицій українських підрозділів, завдав 21 авіаційного удару 26 керованими бомбами та здійснив 329 артилерійських обстрілів, зокрема 16 з них - із РСЗВ.

На Сіверському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала, резюмували у Генштабі.

Понад тисячу окупантів та 7 танків: Генштаб ЗСУ оновив дані по втратах рф на фронті24.02.25, 07:55 • 41044 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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