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90 боев на фронте: самое горячее на Покровском и Лиманском направлениях

Киев • УНН

 • 20324 просмотра

На Покровском направлении произошло 25 боев, на Лиманском - 17. Больше всего авиаударов враг нанес на Курском направлении, сбросив 25 управляемых бомб.

90 боев на фронте: самое горячее на Покровском и Лиманском направлениях

К настоящему времени произошло 90 боевых столкновений. На Курском направлении с начала суток произошло 13 боев, а на Покровском - 25, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Харьковском направлении произошло одно боестолкновение с врагом в районе населенного пункта Красное Первое, враг нанес авиационные удары неуправляемыми ракетами по населенным пунктам Гранов и Казачья Лопань.

На Купянском направлении российские оккупанты четыре раза атаковали позиции Сил обороны в районе Загрызового и Петропавловки, два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила 17 атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Копанки, Новоегоровка, Новое, Новодяное, Ямполовка, Торское. Пять из них еще продолжаются.

Войска оккупантов ищут слабые места в нашей обороне вблизи Белогоровки и Григоровки на Северском направлении. Силами обороны успешно отбиты две вражеские атаки.

На Торецком направлении восемь боестолкновений завершено, еще четыре штурмовых действия врага в районах населенных пунктов Дачное, Дружба и Торецк продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 25 попыток оттеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Сухая Балка, Водяное Второе, Свиридоновка, Проминь, Покровск, Котлино, Котляровка, Андреевка, Шевченко. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 19 атак противника, шесть боестолкновений продолжаются до сих пор. Враг наносил авиационные удары по районам населенных пунктов Гродовка, Новопавловка, Покровск, Мирноград и Зверово.

На Новопавловском направлении враг пять раз пытался прорвать оборону наших защитников в районе населенного пункта Константинополь. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Гуляйпольском направлении противник нанес авиационный удар пятью управляемыми бомбами по Гуляйполю, Новополю и Железнодорожному.

На Ореховском направлении наши защитники отбивают семь вражеских штурмов в направлениях населенных пунктов Степовое, Пятихатки и Щербаки.

На Приднепровском направлении враг нанес авиационные удары управляемыми бомбами по населенному пункту Херсон.

На Краматорском направлении с начала суток боестолкновений не зафиксировано.

На Курском направлении с начала суток произошло 13 боев, три из которых продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес 16 авиационных ударов, сбросив 25 управляемых бомб, и совершил 98 артиллерийских обстрелов.

На остальных направлениях - без особых изменений, резюмировали в Генштабе.

Генштаб: сообщения о якобы "окружении" украинских подразделений на курщине не соответствуют действительности14.03.25, 17:17 • 19712 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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