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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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90 боїв на фронті: найгарячіше на Покровському та Лиманському напрямках

Київ • УНН

 • 20411 перегляди

На Покровському напрямку відбулось 25 боїв, на Лиманському - 17. Найбільше авіаударів ворог завдав на Курському напрямку, скинувши 25 керованих бомб.

90 боїв на фронті: найгарячіше на Покровському та Лиманському напрямках

На цей час відбулося 90 бойових зіткнень. На Курському напрямку з початку доби відбулося 13 боїв, а на Покровському - 25, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

На Харківському напрямку відбулося одне боєзіткнення з ворогом у районі населеного пункту Красне Перше, ворог завдав авіаційних ударів некерованими ракетами по населених пунктах Гранів та Козача Лопань.

На Куп’янському напрямку російські окупанти чотири рази атакували позиції Сил оборони в районі Загризового та Петропавлівки, два боєзіткнення тривають дотепер.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 17 атак на позиції українців поблизу населених пунктів Копанки, Новоєгорівка, Нове, Нововодяне, Ямполівка, Торське. П’ять з них ще продовжуються.

Війська окупантів шукають слабкі місця в нашій обороні поблизу Білогорівки та Григорівки на Сіверському напрямку. Силами оборони успішно відбито дві ворожі атаки.

На Торецькому напрямку вісім боєзіткнень завершено, ще чотири штурмові дії ворога в районах населених пунктів Дачне, Дружба та Торецьк тривають дотепер.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 25 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Суха Балка, Водяне Друге, Свиридонівка, Промінь, Покровськ, Котлине, Котлярівка, Андріївка, Шевченко. Сили оборони стримують натиск та відбили 19 атак противника, шість боєзіткнень тривають дотепер. Ворог завдавав авіаційних ударів по районах населених пунктів Гродівка, Новопавлівка, Покровськ, Мирноград та Звірове.

На Новопавлівському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборону наших захисників у районі населеного пункту Костянтинопіль. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Гуляйпільському напрямку противник завдав авіаційного удару п’ятьма керованими бомбами по Гуляйполю, Новополю та Залізничному.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбивають сім ворожих штурмів у напрямках населених пунктів Степове, П’ятихатки та Щербаки.

На Придніпровському напрямку ворог завдав авіаційних ударів керованими бомбами по населеному пункту Херсон.

На Краматорському напрямку від початку доби боєзіткнень не зафіксовано.

На Курському напрямку з початку доби відбулося 13 боїв, три з яких тривають дотепер. Крім того, ворог завдав 16 авіаційних ударів, скинувши 25 керованих бомб, та здійснив 98 артилерійських обстрілів.

На решті напрямків — без особливих змін, резюмували у Генштабі.

Генштаб: повідомлення про нібито "оточення" українських підрозділів на курщині не відповідають дійсності14.03.25, 17:17 • 19718 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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