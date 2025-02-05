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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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80 боевых столкновений на фронте: где горячее всего и какие потери оккупантов

80 боевых столкновений на фронте: где горячее всего и какие потери оккупантов

Киев  •  УНН

 • 4817 просмотра

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За сутки произошло 80 боевых столкновений, больше всего на Покровском направлении - 20 атак. Враг нанес 48 авиационных ударов и совершил более 4400 обстрелов, потеряв 298 военных.

В настоящее время на фронте произошло 80 боевых столкновений. Самой горячей сегодня оставалась ситуация на Покровском направлении, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

За сегодня противник нанес один ракетный (одна ракета), 48 авиационных ударов, сбросив 78 КАБ, и совершил более 4400 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов 

- сообщили в Генштабе.

На Харьковском направлении враг четыре раза атаковал неподалеку Казачьей Лопани и в районе Волчанска.

На Купянском направлении агрессор в течение дня семь раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку населенных пунктов Загрызово, Петропавловка, Песчаное и Новая Кругляковка.

На Лиманском направлении враг 11 раз атаковал в районах Новолюбовки, Копанок, Зеленого Гая, Грековки, Новоегоровки, Ямполовки, Колодязов и Торского. Наши воины остановили восемь атак захватчиков, еще три боя продолжаются.

На Северском направлении враг восемь раз атаковал позиции наших защитников в направлениях Спирного, Северска и Верхнекаменского, все атаки уже отбиты.

На Краматорском направлении наши защитники отбили три атаки противника в районах Часового Яра и Ступочек, одно боестолкновение еще продолжается. КАБом противник нанес авиаудар по Ступочкам.

На Торецком направлении враг провел девять наступательных действий на позиции наших войск в районах Торецка, Дилиевки и Щербиновки. Авиация противника нанесла удары по Клебан-Быку и Катериновке.

С начала суток враг 20 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении в районах Водяного Второго, Елизаветовки, Тарасовки, Удачного, Надеждинки, Луча, Песчаного, Дачного и Улаклов. Наши подразделения отбили 18 атак, два боестолкновения продолжаются до сих пор. Улаклы подверглись авиационному удару противника.

По имеющейся информации, потери оккупантов на направлении за сегодня составляют 298 человек убитыми и ранеными, к тому же уничтожено 16 автомобилей, средство спутниковой связи, окопный РЭБ, самоходную артиллерийскую установку, миномет; также наши защитники повредили два танка, две единицы автомобильной техники, БМ-21 «Град», пушку и самоходную артиллерийскую установку врага.

На Новопавловском направлении за сегодняшний день украинские воины отбили три атаки оккупационной армии в районе Константинополя. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Комар, Разлив, Бурлацкое и Багатырь.

На Гуляйпольском направлении враг дважды, при поддержке авиации, атаковал позиции наших защитников в районе Новополя, также нанес авиационные удары по Гуляйполю, Егоровке и Белогоровке.

На Курском направлении украинские защитники отбили девять вражеских атак. Кроме того, враг нанес 37 авиационных ударов, сбросив 52 КАБа, совершил 371 артиллерийский обстрел позиций наших войск и населенных пунктов.

На Ореховском и Приднепровском направлениях противник активных действий не проводил.

Еще плюс 1140 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага05.02.25, 07:50 • 23971 просмотр

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
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