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80 бойових зіткнень на фронті: де найгарячіше та які втрати окупантів

80 бойових зіткнень на фронті: де найгарячіше та які втрати окупантів

Київ • УНН

 • 39493 перегляди

За добу відбулося 80 бойових зіткнень, найбільше на Покровському напрямку - 20 атак. Ворог завдав 48 авіаційних ударів та здійснив понад 4400 обстрілів, втративши 298 військових.

На даний час на фронті відбулося 80 бойових зіткнень. Найгарячішою сьогодні залишалася ситуація на Покровському напрямку, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

За сьогодні противник завдав одного ракетного (одна ракета), 48 авіаційних ударів, скинувши 78 КАБ, та здійснив понад 4400 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів 

- повідомили у Генштабі.

На Харківському напрямку ворог чотири рази атакував неподалік Козачої Лопані та в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку агресор протягом дня сім разів намагався просунутися до наших позицій неподалік населених пунктів Загризове, Петропавлівка, Піщане та Нова Кругляківка.

На Лиманському напрямку ворог 11 разів атакував в районах Новолюбівки, Копанок, Зеленого Гаю, Греківки, Новоєгорівки, Ямполівки, Колодязів та Торського. Наші воїни зупинили вісім атак загарбників, ще три бої тривають.

На Сіверському напрямку ворог вісім разів атакував позиції наших захисників у напрямках Спірного, Сіверська та Верхньокам’янського, всі атаки вже відбито.

На Краматорському напрямку наші оборонці відбили три атаки противника в районах Часового Яру та Ступочок, одне боєзіткнення ще триває. КАБом противник завдав авіаудару по Ступочкам.

На Торецькому напрямку ворог провів дев’ять наступальних дій на позиції наших військ в районах Торецька, Диліївки та Щербинівки. Авіація противника завдала ударів по Клебан-Бику та Катеринівці.

Від початку доби ворог 20 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку в районах Водяного Другого, Єлизаветівки, Тарасівки, Удачного, Надеждинки, Променя, Піщаного, Дачного та Улаклів. Наші підрозділи відбили 18 атак, два боєзіткнення триває дотепер. Улакли зазнали авіаційного удару противника.

За наявною інформацією, втрати окупантів на напрямку за сьогодні складають 298 осіб вбитими та пораненими, до того ж знищено 16 автомобілів, засіб супутникового зв’язку, окопний РЕБ, самохідну артилерійську установку, міномет; також наші захисники пошкодили два танки, дві одиниці автомобільної техніки, БМ-21 "Град", гармату та самохідну артилерійську установку ворога.

На Новопавлівському напрямку за сьогоднішній день українські воїни відбили три атаки окупаційної армії в районі Костянтинополя. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Комар, Розлив, Бурлацьке та Багатир.

На Гуляйпільському напрямку ворог двічі, за підтримки авіації, атакував позиції наших захисників в районі Новополя, також завдав авіаційних ударів по Гуляйполю, Єгорівці та Білогорівці.

На Курському напрямку українські захисники відбили дев’ять ворожих атак. Крім того, ворог завдав 37 авіаційних ударів, скинувши 52 КАБи, здійснив 371 артилерійський обстріл позицій наших військ та населених пунктів.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках противник активних дій не проводив.

Ще плюс 1140 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога05.02.25, 07:50 • 27072 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральний штаб Збройних сил України
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