Опрос: 7% украинцев не планируют возвращаться из-за границы

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
8 апреля, 18:32 • 22569 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 81987 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 119816 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 119209 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 269183 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 133499 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 122114 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 372972 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83874 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 136558 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−3°
1.6м/с
76%
Популярные новости

В Совбезе ООН осудили атаку рф на жилой квартал Кривого Рога, из-за которой погибли девять детей

8 апреля, 17:03 • 11344 просмотра

В Украине за более чем 4 месяца задекларировали 6276 единиц оружия

8 апреля, 17:14 • 11856 просмотра

У Трампа уверяют, что 104% пошлины против Китая вступили в силу - СМИ

8 апреля, 17:19 • 10361 просмотра

В "Мрії" планируется и в дальнейшем внедрять инструменты искусственного интеллекта - Федоров

8 апреля, 17:25 • 10854 просмотра

“Кладут солдат батальонами”: в Ровенском ОТЦК отреагировали на скандальные заявления подполковника

8 апреля, 19:17 • 17537 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 269184 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 294207 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 372972 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 348706 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 395688 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Михаил Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Белый дом

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 78034 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 111824 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 131158 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 170662 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 79881 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

Опрос: 7% украинцев не планируют возвращаться из-за границы

Киев • УНН

 • 152809 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Большинство украинцев, которые выехали за границу из-за вторжения россии, планируют вернуться в Украину, только  7% вообще не имеет таких планов. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, сообщает УНН.

Опрос: 7% украинцев не планируют возвращаться из-за границы

Цитата

"36% респондентов выражают намерение вернуться после того, как убедятся, что в местности, где они жили, безопасно находиться, 35% – сразу после окончания войны, 13% – через год или через несколько лет после окончания войны, 7% – после того, как возобновит работу предприятие, на котором они работали или будут уверены, что найдут другую работу у себя дома, 11% планируют вернуться в ближайшее время, а 7% вообще не планируют возвращаться в Украину (среди тех, кто имеет постоянную работу в стране пребывания, таких 18%)", – говорится в сообщении.

Детали

По результатам опроса, чаще планируют вернуться в ближайшее время жители западного (18%) и центрального (15%) регионов, тогда как среди беженцев из восточного и южного регионов – только 6%. Последние чаще выражают намерение вернуться после того, как убедятся, что в местности, где они жили, безопасно находиться (среди беженцев из восточного региона – 41%, южного региона – 48%).

"88% тех, кто планируют возвращаться в Украину, ответили, что после возвращения планируют поселиться в той же области, где проживали до войны, 7% – планируют поселиться в другой области (преимущественно это жители восточного региона)", – подчеркивают в Центре Разумкова.

81% респондентов ответили, что имели работу до войны. Среди тех, кто до войны имел работу, только 11% уверены, что после возвращения будут работать там же, где и работали раньше, еще 34% надеются на это, 12% надеются найти другую работу, а 36% еще не знают, где будут работать и удастся ли найти работу.

Дополнение 

По состоянию на начало августа 900479 граждан Украины зарегистрировались в Германии с начала полномасштабного вторжения россии.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Наши за границей
Brent
$60.85
Bitcoin
$76,078.20
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$3,022.50
Ethereum
$1,441.41