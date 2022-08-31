Опрос: 7% украинцев не планируют возвращаться из-за границы

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"36% респондентов выражают намерение вернуться после того, как убедятся, что в местности, где они жили, безопасно находиться, 35% – сразу после окончания войны, 13% – через год или через несколько лет после окончания войны, 7% – после того, как возобновит работу предприятие, на котором они работали или будут уверены, что найдут другую работу у себя дома, 11% планируют вернуться в ближайшее время, а 7% вообще не планируют возвращаться в Украину (среди тех, кто имеет постоянную работу в стране пребывания, таких 18%)", – говорится в сообщении.

Детали

По результатам опроса, чаще планируют вернуться в ближайшее время жители западного (18%) и центрального (15%) регионов, тогда как среди беженцев из восточного и южного регионов – только 6%. Последние чаще выражают намерение вернуться после того, как убедятся, что в местности, где они жили, безопасно находиться (среди беженцев из восточного региона – 41%, южного региона – 48%).

"88% тех, кто планируют возвращаться в Украину, ответили, что после возвращения планируют поселиться в той же области, где проживали до войны, 7% – планируют поселиться в другой области (преимущественно это жители восточного региона)", – подчеркивают в Центре Разумкова.

81% респондентов ответили, что имели работу до войны. Среди тех, кто до войны имел работу, только 11% уверены, что после возвращения будут работать там же, где и работали раньше, еще 34% надеются на это, 12% надеются найти другую работу, а 36% еще не знают, где будут работать и удастся ли найти работу.

Дополнение

По состоянию на начало августа 900479 граждан Украины зарегистрировались в Германии с начала полномасштабного вторжения россии.