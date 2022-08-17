Майже мільйон українців перебувають в Німеччині: 45% планують повернутися додому

Деталі

Згідно з даними опитувань, майже 45% біженців прагнуть повернутися додому лише за умови, що влада буде в руках української адміністрації. Дві третини біженців заявили, що поки не мають наміру повертатися додому та намагатимуться прижитися у Німеччині.

Водночас дослідники зазначають, що порівняно з іншими тимчасовими мешканцями в ФРН, в українців тут чимало привілеїв. Більше того, директива ЄС дозволяє їм мешкати і працювати в Європі з першого дня без необхідності проходити чимало бюрократичних процедур для отримання притулку.

Також, за висновком ще одного дослідження, українські діти відразу після приїзду до Німеччини мають можливість отримати освіту, тому стать школярами навчальним закладів. Дослідники зазначають, що рівень освіченості в кожній віковій групі українців, порівняно з іншими європейськими країнами, дуже високий.

Згідно німецькій державній статистиці, із усіх прибулих з лютого по липень 97% - біженці з України, майже 65,7% із них становлять дівчата та жінки, приблизно 37% - діти і молодь віком до 18 років, 59% біженців прибули до ФРН зі своїми дітьми, середній вік дорослих - 38 років. За результатами опитування, 50% українських біженців виявили бажання залишитися у ФРН.

Як зазначається, біженцям з України допомагають із житлом, працевлаштуванням, вивченням німецької, влаштуванням дітей у школи та садочки.

Доповнення

Уряд Швейцарії повідомив, що під час розгляду заявок на отримання соціальної допомоги для українських біженців враховуватимуть фінансове становище громадян.