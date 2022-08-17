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Около миллиона украинцев находятся в Германии: 45% планируют вернуться домой

Киев • УНН

 • 194454 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. По состоянию на начало августа 900 479 граждан Украины зарегистрировались в Германии с начала полномасштабного вторжения. Об этом сообщает баварское издание Suddeutsche Zeitung, информирует УНН.

Около миллиона украинцев находятся в Германии: 45% планируют вернуться домой

Детали 

Согласно данным опросов, почти 45% беженцев стремятся вернуться домой только при условии, что власть будет в руках украинской администрации. Две трети беженцев заявили, что пока не намерены возвращаться домой и постараться прижиться в Германии.

В то же время исследователи отмечают, что по сравнению с другими временными жителями в ФРГ, у украинцев здесь немало привилегий. Более того, директива ЕС позволяет им проживать и работать в Европе с первого дня без необходимости проходить множество бюрократических процедур для получения убежища.

Также, по заключению еще одного исследования, украинские дети сразу после приезда в Германию имеют возможность получить образование, поэтому стать школьниками учебных заведений. Исследователи отмечают, что уровень образованности в каждой возрастной группе украинцев по сравнению с другими европейскими странами очень высок.

Согласно немецкой государственной статистике, из всех прибывших с февраля по июль 97% - беженцы из Украины, почти 65,7% из них составляют девушки и женщины, примерно 37% - дети и молодежь до 18 лет, 59% беженцев прибыли в ФРГ со своими детьми, средний возраст взрослых – 38 лет. По результатам опроса, 50% украинских беженцев изъявили желание остаться в ФРГ.

Как отмечается, беженцам из Украины помогают с жильем, трудоустройством, изучением немецкого, устройством детей в школы и садики.

Дополнение 

Правительство Швейцарии сообщило, что при рассмотрении заявок на получение социальной помощи для украинских беженцев будут учитывать финансовое положение граждан.

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