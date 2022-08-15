Швейцарія посилила правила надання соцдопомоги українським біженцям

Цитата

"На сьогоднішній день трохи більше ніж 60 000 людей з України прибули до Швейцарії та отримали статус захисту S, який дозволяє їм отримувати соціальну допомогу, а також працювати в країні. І у випадку людей, які прибули з України, коштовності, автомобілі, а також банківські активи чи нерухомість у рідній країні, не враховуються під час розрахунку права на соціальну допомогу", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Служба, яка відповідальна за соціальну допомогу в країні, вирішила посилити правила, щоб доходи та майно біженця враховували незалежно від того отримані вони в Україні чи Швейцарії. Це означає, що якщо люди зі статусом S знімають кошти з банківських рахунків в Україні або купують там інші активи, ці кошти мають враховуватись під час оцінювання їхнього доходу. Єдиним винятком залишається автомобіль, оскільки він необхідний для повернення в Україну.

Довідка

Статус S призначений для осіб, які потребують захисту. Він звільняє українських біженців від необхідності проходження стандартних процедур надання притулку та сприяє небюрократичному швидкому процесу надання допомоги тим, хто постраждав від війни. Із цим статусом біженці з України отримують право на тимчасове перебування терміном на один рік, який потім може бути продовжений до 5 років.

Доповнення

В Чехії обмежили виплати гуманітарної допомоги українським переселенцям та змінили правила розміщення у гуртожитках.