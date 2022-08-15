Швейцария ужесточила правила оказания соцпомощи украинским беженцам
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Правительство Швейцарии сообщило, что при рассмотрении заявок на получение социальной помощи для украинских беженцев будут учитывать финансовое положение граждан. Об этом сообщает издание SwissInfo, информирует УНН.
Цитата
"На сегодняшний день чуть более 60 000 человек из Украины прибыли в Швейцарию и получили статус защиты S, позволяющий им получать социальную помощь, а также работать в стране. И в случае людей, которые прибыли из Украины, драгоценности, автомобили, а также банковские активы или недвижимость в родной стране, не учитываются при расчете права на социальную помощь", - говорится в сообщении.
Детали
Служба, ответственная за социальную помощь в стране, решила ужесточить правила, чтобы доходы и имущество беженца учитывались независимо от того получены они в Украине или Швейцарии. Это значит, что если люди со статусом S снимают деньги с банковских счетов в Украине или покупают там другие активы, эти средства должны учитываться при оценке их дохода. Единственным исключением остается автомобиль, поскольку он необходим для возвращения в Украину.
Справка
Статус S предназначен для лиц, нуждающихся в защите. Он освободит украинских беженцев от необходимости прохождения стандартных процедур предоставления убежища и будет способствовать небюрократическому и быстрому процессу оказания помощи пострадавшим от войны. С этим статусом беженцы из Украины получают право на временное пребывание сроком на один год, который может быть продлен до 5 лет.
Дополнение
В Чехии ограничили выплаты гуманитарной помощи украинским переселенцам и изменили правила размещения в общежитиях.