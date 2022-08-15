Швейцария ужесточила правила оказания соцпомощи украинским беженцам

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"На сегодняшний день чуть более 60 000 человек из Украины прибыли в Швейцарию и получили статус защиты S, позволяющий им получать социальную помощь, а также работать в стране. И в случае людей, которые прибыли из Украины, драгоценности, автомобили, а также банковские активы или недвижимость в родной стране, не учитываются при расчете права на социальную помощь", - говорится в сообщении.

Детали

Служба, ответственная за социальную помощь в стране, решила ужесточить правила, чтобы доходы и имущество беженца учитывались независимо от того получены они в Украине или Швейцарии. Это значит, что если люди со статусом S снимают деньги с банковских счетов в Украине или покупают там другие активы, эти средства должны учитываться при оценке их дохода. Единственным исключением остается автомобиль, поскольку он необходим для возвращения в Украину.

Справка

Статус S предназначен для лиц, нуждающихся в защите. Он освободит украинских беженцев от необходимости прохождения стандартных процедур предоставления убежища и будет способствовать небюрократическому и быстрому процессу оказания помощи пострадавшим от войны. С этим статусом беженцы из Украины получают право на временное пребывание сроком на один год, который может быть продлен до 5 лет.

Дополнение

В Чехии ограничили выплаты гуманитарной помощи украинским переселенцам и изменили правила размещения в общежитиях.