В Чехії обмежили виплати гуманітарної допомоги українським переселенцям

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«Верхня палата Парламенту Чеської Республіки підтримала обмеження виплати українським біженцям так званої гуманітарної допомоги у розмірі 5000 крон (200 євро). Згадана сума вже не нараховуватиметься, якщо чеська держава безкоштовно надає біженцям притулок, харчування та гігієнічні засоби. Міра спрямована проти «дотаційного туризму», - говориться в повідомленні.

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Повідомляється, що держава також перевірятиме – чи мешкають зареєстровані в Чехії біженці за тими адресами, які були ними заявлені. Гуманітарна допомога, починаючи з другого місяця перебування біженців на території Чехії, нараховуватиметься за місцем постійної реєстрації.

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Крім того, Czech Radio повідомляє, що Чеські законодавці змінили правила розміщення українських біженців у гуртожитках та виплату грошової допомоги.

«Згідно з депутатською поправкою, що вноситься до закону lex Ukrajina, чеські міністерства, крайові адміністрації та муніципалітети після закінчення дії режиму надзвичайного стану зможуть продовжити надавати приміщення спеціально створення для тимчасового житла українських біженців, які рятуються від російської військової агресії», - йдеться у повідомленні.

Так, законодавці підтвердили чинний режим реєстрації українських біженців на чеській території та можливість нарахування їм через півроку перебування в Чехії допомоги у розмірі прожиткового мінімуму – 4250 крон (170 євро) на дорослу людину та 3050 крон (122 євро) на кожну дитину.

«Розміщення біженців у тимчасових гуртожитках може тривати не довше 3 місяців, а у тимчасових приміщеннях на кшталт спортивних залів та наметових містечок – не довше одного місяця», - зазначається у повідомленні.

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