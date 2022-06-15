В Чехии ограничили выплаты гуманитарного пособия украинским переселенцам
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. В Чехии ограничили выплаты гуманитарного пособия украинским переселенцам и изменили правила размещения в общежитиях. Об этом сообщает Czech Radio, передает УНН.
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«Верхняя палата Парламента Чешской Республики поддержала ограничение выплаты украинским беженцам так называемого гуманитарного пособия в размере 5000 крон (200 евро). Упомянутая сумма уже не будет начисляться, если чешское государство бесплатно предоставляет прибывшим беженцам кров, питание и гигиенические средства. Мера направлена против «дотационного туризма», - говориться в сообщении.
Детали
Сообщается, что государство также будет проверять – проживают ли зарегистрированные в Чехии беженцы по тем адресам, которые были ими заявлены. Гуманитарное пособие, начиная со второго месяца пребывания беженцев на территории Чехии, будет начисляться по месту постоянной регистрации.
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Кроме того, Czech Radio сообщает, что Чешские законодатели изменили правила размещения украинских беженцев в общежитиях и выплату денежных пособий.
«Согласно депутатской поправке, вносимой в закон lex Ukrajina, чешские министерства, краевые администрации и муниципалитеты после окончания действия режима чрезвычайного положения смогут продолжить предоставлять помещения специально созданые для временного жилья украинских беженцев, спасающихся от российской военной агрессии», - говориться в сообщении.
Так, законодатели подтвердили действующий режим регистрации украинских беженцев на чешской территории и возможность начисления им по прошествии полугода пребывания в Чехии пособия в размере прожиточного минимума – 4250 крон (170 евро) на взрослого человека и 3050 крон (122 евро) на каждого ребенка.
«Размещение беженцев во временных общежитиях может продолжаться не дольше 3 месяцев, а во временных помещениях наподобие спортивных залов и палаточных городков – не дольше одного месяца», - отмечается в сообщении.
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